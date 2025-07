Continúa en el Congreso el pleno extraordinario para tratar una situación de corrupción extraordinaria que se vive este país. El Gobierno ha comenzado la operación “Pelillos a la Mar”. Cuarenta y cinco minutos le han bastado a Pedro Sánchez en su primera intervención para anunciar un plan de 15 medidas para luchar contra la corrupción. Decir que se siente defraudado (hasta consigo mismo) y reconocer que pensó en dimitir, pero lo descartó.

Sánchez no tira la toalla, sobre todo cuando esa toalla sirve para tapar las vergüenzas de los 7 años en los que se desarrolló esa presunta trama de corrupción integrada, presuntamente por los dos últimos secretarios de organización del PSOE y cargos políticos que se colocaron en puestos de dirección del Gobierno para sacar, presuntamente, el máximo rendimiento al sistema corrupto.

Después de 7 años en los que Sánchez asegura que no se enteró de nada, aquí todo es presunto, incluso las medidas que ha anunciado el presidente para intentar salir del paso cuando ya no le quedan más alternativas. La oposición sabe que Sánchez tiene tantos frentes abiertos que le quedan pocos burladeros donde ampararse.

Santiago Abascal ha ido por el mismo camino, pero Sánchez no habla para la oposición. Sus mensajes van dirigidos a unos socios ávidos de cualquier excusa para seguir apoyando al Gobierno. De hecho, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha centrado su intervención en atacar al PP y defender al gobierno de coalición.

Lo curioso es que Yolanda Díaz se ha cambiado de escaño para el debate, ha dejado su puesto habitual junto a Sánchez y se ha ido a la bancada de Sumar. Distancia física que no política. Entre los socios, quizás el más expresivo ha podido ser Gabriel Rufián, de Esquerra.

Lo que hace Rufián es hablar de corrupción al peso, que depende del número de corruptos. Me da a mí que no parece la solución porque la gravedad de un caso no solo depende del número. Hay más ingredientes. Puede depender del cargo o la responsabilidad del corrupto de turno o de todo lo que haya trincado y parece que al caso Koldo/ Ábalos/ Cerdán y lo que pueda venir... no le falta ningún ingrediente".