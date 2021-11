El riesgo de morir por covid es 25 veces mayor entre los no vacunados

El Ministerio de Sanidad ha estimado que el riesgo de fallecer por coronavirus entre los no vacunados es "25 veces mayor" que en una persona que lo está completamente, mientras que el de hospitalización sube hasta 18 veces más.



Los datos del Ministerio de Sanidad sobre la pandemia ponen de manifiesto que la incidencia ha aumentado en el último día en 7 puntos, hasta los 139 casos, con 34 fallecidos y 6.777 nuevos contagios (46.361 en la última semana).



Sobre estos datos, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha explicado en rueda de prensa que en las últimas semanas la incidencia "ha subido ligeramente", pero no lo ha hecho de forma tan acusada como en anteriores oleadas, y ha advertido sobre la importancia de la vacunación (casi 80 % de población total con pauta completa) con la que se ha logrado reducir hospitalizaciones y muertes.



Según el informe de Sanidad, entre el 20 de septiembre y el 14 de noviembre "la incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior a la observada en no vacunadas".



La mayor diferencia se observa en personas de 60 a 80 años, con un riesgo de infección en personas vacunadas que es casi 8 veces menor, mientras que de hospitalización lo es 18 veces menor y de fallecimiento hasta 25 veces inferior respecto a las no vacunadas.



Por franjas de edad, en el grupo de 30 a 50 años, la incidencia es 2 veces inferior para cualquier tipo de infección y 10 veces inferior para hospitalización.



"Aunque las diferencias son menores, la incidencia en personas que han recibido una pauta incompleta de vacunación también es menor que en las no vacunadas", añade sanidad.