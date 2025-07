Alicia González, psicóloga experta en relaciones de pareja: "Se puede perdonar y superar una infidelidad y acabar mucho más fortalecido que antes"

Entre el 30 y 40% de las rupturas de pareja en España se producen en verano. Sobre todo en los meses de agosto y principios de septiembre. El motivo principal viene a ser la acumulación de tensiones, sacadas a la luz por el tiempo libre.

Pasamos de media casi cuatro horas al día con nuestro teléfono móvil. Hace diez años no llegábamos a dos. El uso de las redes y la hiperconectividad puede haber tanto mejorado como empeorado las relaciones de pareja.

te puede interesar Este es el motivo por el que nos estresamos antes de las vacaciones y cómo evitar los conflictos, según los psicólogos

Un estudio en Estados Unidos indica que el 30% de las personas que tienen pareja que utilizan las redes sociales, se sienten más celosas e inseguras por su uso. Con WhatsApp ha llegado un fenómeno interesante para mal, llamado phubbing.

El phubbing es el fenómeno de ignorar a tu pareja por el móvil. El 46% de las parejas reconoce hacerlo y el 22% reconoce que les causa algún tipo de problema y baja satisfacción en la relación. Hoy en “Herrera en COPE” hemos charlado con Alicia González, psicóloga experta en las relaciones de pareja.

La psicóloga considera que al aumentar el número de horas frente al teléfono móvil reducimos las conversaciones que podemos tener por llamada a un WhatsApp. Se da la circunstancia de que a través de WhatsApp hay muchísimos malos entendidos.

Las redes sociales hoy en día no se tienen en cuenta como un mundo aparte, pero tiene que tener sentido y estar en concordancia con el real. Si se utilizan las redes como un hobby o con un fin puramente social, tiene que demostrar la concordancia con mi vida real.

Si uno enseña muchas cosas en redes sociales, no tiene mucho sentido que no lo haga con su pareja. Según Alicia, aquí entra mucho la manipulación. Cuando uno tiene esa inquietud que no le cuadra lo que uno dice en redes con lo que realmente hace, es normal que la intuición nos avise de que nos pueden estar engañando.

“La infidelidad al final no deja de ser una transgresión de la confianza. Una falta de respeto es una falta de confianza y de demostración social de lo que yo soy para ti y el lugar que ocupo en tu vida”, cree González acerca de las faltas de respeto entre las parejas.

Alamy Stock Photo Pareja de jubilados mirando el mar

"LA CONFIANZA SE RECUPERA CONFIANDO DE NUEVO"

El celo, cree Alicia, no viene de aquello que puede pensar esa persona que ve tú me gusta en redes sociales. “En qué lugar te deja que des me gusta a una persona que ya sabe que eres pareja”, incide Alicia. Una de las cosas que menos funcionan para recuperar la confianza es la transparencia.

“La confianza se recupera, aunque suena paradójico, confiando otra vez”, resalta la psicóloga. Para que esto suceda tiene que haber un equilibrio en el que uno no exija, pero el otro sí que de cierta información o relaje al otro. “No es tanto el dónde estoy, sino, donde estoy me acuerdo de ti” resalta.

Alamy Stock Photo Una pareja elegantemente vestida camina por la plaza principal del distrito comercial del centro de Oviedo con una estatua de bronce de una madre lactante y su hijo.

Cuando experimentas una infidelidad, todo toma un color muy distinto y es mucho más realista. Se puede perdonar y superar una infidelidad y acabar mucho más fortalecido que antes. "No todo el mundo quiere aunque pueda perdonar", considera Alicia.

Cree que la responsabilidad es de ambos, de aquel que ha transgredido la confianza, al otro le toca gestionar un equilibrio para trabajar su autoestima y recuperar la sensación de control en su vida.

Escucha la entrevista completa a Alicia González en el audio de esta noticia