Herrera analiza la actitud de la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la gestión del pasaporte covid en España

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el nuevo semáforo covid y la resolución del Tribunal Supremo sobre la enseñanza en Cataluña.

En primer lugar, el comunicador ha analizado la situación de la pandemia, recordando que en España "volvemos a ir a contrapie, esta vez a mejor que el resto de Europa". Apuntaba entonces que "somos un ejemplo en vacunación", y ponía en valor el porcentaje de Sevilla, donde se ha vacunado el 93% de los mayores de 12 años.

"La media española es una buena media gracias al buen trabajo de las consejerías de Sanidad. La UE les ha proporcionado vacunas y estamos a la espera de algunas más que llegará y serán más potentes y podrán eliminar el virus", recordaba Herrera, al tiempo que hacía balance la incidencia, que continúa subiendo, aunque "es normal, solo hay que ver como está la calle, pero la cosa sigue siendo gestionable. Aumentan los ingresos pero no la gravedad, aunque hay personas que siguen falleciendo con otras patologías, como puede ser la de la gripe".

En cuanto a la gestión del pasaporte covid por parte del Gobierno, el director de 'Herrera en COPE' recordaba las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, asegurando que "es cosa del Tribunal Supremo el que decida sobre estas cuestiones, y que no hay ningún lío". Unas declaraciones ante las que Herrera respondía a la ministra diciendo: "te corresponde a ti la acción ejecutiva, porque tú tienes capacidad legislativa. Esto de que sea el poder judicial el que gestione los aspectos más peliagudos de la pandemia". Y añadía, "ese mismo Gobierno que se escuda en el Supremo es el que se ha pasado al Supremo por el arco del triunfo con los indultos".

Y respecto al Supremo, recordaba entonces su decisión de respaldar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, diciendo que el 25% de las clases deben darse en castellano. "El Gobierno de la Nación pretende permitir que se incumpla la ley", decía Herrera, recordando las declaraciones del Consejero de Educación de Cataluña, asegurando que la ministra de Educación le ha comentado que ellos van a poner en marcha la LOMLOE que pide "garantizar el aprendizaje y lograr los conocimientos de lengua catalana y la castellana".

"No es una sentencia, es no haber admitido a trámite un recurso. Todos tenemos que cumplir la ley menos unos cuantos, y el Gobierno no les va a obligar a cumplirla. Es un proyecto totalitario que pretende que en Cataluña solo se hable en catalán, imponiendo un modelo lingüístico ideológico en las aulas", apuntaba el comunicador. Y hacía hincapié en las declaraciones en castellano del consejero de educación, apuntando al "esfuerzo ímprobo por hablar en castellano", y diciéndole: "Eres un ejemplo de lo dañino que es ocultar a los chavales catalanes el idioma castellano. Lento, patoso, traduces sobre la marcha".