El nutricionista Pablo Ojeda explica el suplemento que deberías incluir en tu día a día para prevenir demencia y alzhéimer: hay estudios que lo respaldan

Este lunes pasó por los micrófonos de 'Herrera en COPE' el nutricionista Pablo Ojeda, quien aprovechó la ocasión para abordar algunos de los asuntos que más interesan a los oyentes en el campo de la nutrición.

Y entre muchos de los asuntos que abordó, Ojeda abogó por el consumo de creatina, que se ha popularizado especialmente en los últimos años entre los deportistas. Para quienes no lo sepan, la creatina es un compuesto natural presente en el cuerpo humano y que desempeña un papel muy importante en la producción de energía muscular.

Las personas que practican deportes de alta intensidad y atletas de élite lo incorporan en su rutina como suplemento nutricional para mejorar el rendimiento y aumentar la masa muscular. Sin embargo, la toma de creatina podría extenderse también a personas mayores.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

LOS BENEFICIOS DE LA CREATINA A NIVEL COGNITIVO, SEGÚN LA CIENCIA

El nutricionista explicó que la creatina función por "sobreexposición", es decir, cuando los depósitos del organismo están "completamente llenos". Lo interesante, y más allá de los muchos beneficios que pueda tener a nivel físico, son los beneficios a nivel cognitivo.

"Todos los estudios que se están haciendo actualmente van a nivel cognitivo para las personas, también de la tercera edad", apuntó. Aseguró que "puede ser incluso para la prevención de enfermedades degenerativas como alzhéimer, demencia y cosas así".

Según un estudio publicado en la revista Ocronos, la suplementación con creatina "ha demostrado ser efectiva para mejorar la función muscular en personas mayores". Por otro lado, este mismo estudio recoge que la suplementación con creatina también puede mejorar "la función cognitiva en personas mayores con una disminución leve en la función cognitiva".

Hay otros investigadores que sugieren que la creatina puede ser beneficiosa para la salud ósea, "ya que ha demostrado que aumenta la densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

RIESGOS Y RECOMENDACIONES DEL USO DE CREATINA

Según el estudio citado anteriormente y además de los beneficios citados por el nutricionista Pablo Ojeda, es importante hablar de los riesgos del consumo, ya que no está recomendado para todo el mundo. Uno de los principales riesgos es "el estrés renal", ya que la creatina puede aumentar el trabajo de los riñones. No obstante, existen ya estudios en personas mayores para las que no se encuentran efectos adversos en la función renal.

Eso sí, otro riesgo es "la interacción con otros medicamentos", de ahí la importancia de que las personas mayores "consulten a su médico antes de tomar cualquier suplemento nutricional".

Por lo tanto, es importante que, si vas a comenzar a tomarla, consultes a tu médico para que lo apruebe. No olvides seguir siempre las instrucciones del fabricante. El nutricionista Pablo Ojeda aseguró en COPE que, según la evidencia, "como mínimo, tres gramos al día, entrenes o no entrenes".