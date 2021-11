Las concesiones para los PGE: ERC y Bildu refuerzan las lenguas cooficiales y los cuerpos policiales

El Gobierno de coalición de PSOE y Podemos finalmente ha conseguido el apoyo de ERC y Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Las previsiones revelan que la evolución de la economía no será tan buena como afirma el Gobierno, pero no parece importar al Ejecutivo y a sus socios. El Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística (INE) entre otras instituciones aseguran que las previsiones de incremento del PIB son demasiado optimistas y no se podrá afrontar el gran gasto que proponen los Presupuestos. Además, la situación de inflación no beneficiará este crecimiento económico.

Sin embargo, el Gobierno se muestra optimista, ya que ha asegurado su permanencia en Moncloa, sin importarle el coste de esto. Por otro lado, partidos como ERC o Bildu han conseguido más concesiones para sus autonomías, que es lo que realmente les importa. La negociación entre el Gobierno y estos dos partidos no ha sido fácil, debido a que estas formaciones eran conscientes de que necesitaban su apoyo para que los Presupuestos Generales prosperen. ¿Qué concesiones ha permitido el Gobierno a ERC y Bildu para lograr su apoyo?

Bildu confirma el apoyo de sus cinco diputados

El pasado 22 de noviembre Bildu confirmó que "se han producido los avances suficientes para votar favorablemente". De esta manera, el Gobierno podía contar, además de con Compromís y Más País, con los cinco diputados del partido liderado por Arnaldo Otegi, quien ha reconocido que en el progreso de las negociaciones ha tenido un papel clave Unidas Podemos.





Una de las principales concesiones a favor de Bildu ha sido que el Gobierno confirme que se emitirá en Navarra el contenido infantil en euskera del canal público de la televisión vasca. La portavoz del partido, Mertxe Aizupura, ha comentado que "es un gran paso adelante en la normalización del euskera. En poco tiempo todos los niños de Navarra podrán disfrutar y crecer con contenidos en euskera".

Por otro lado, Bildu ha conseguido igualar las condiciones de jubilación de la Policía Foral de Navarra a las de la Ertzaintza, Guardia Civil y Policía Nacional. Con esta, los miembros del cuerpo policial que tengan más de 35 años de actividad y cotización podrán jubilarse a los 60 años.

Además, las negociaciones entre el Gobierno y Bildu han supuesto progresos para la implantación del "escudo social", que se convertiría en "permanente por ley". Entre los aspectos que recoge esta medida, destaca que se recoja la suspensión de desahucios a las familias más vulnerables hasta proponerles una alternativa en la futura ley de vivienda. También se han realizado avances en el fondo de compensación de 25 millones para las victimas afectadas por el amianto.

También se han pactado las mejoras de infraestructuras en el País Vasco y Navarra, entre las que destacan una pista ciclable entre Irutzun, Navarra, y Agurain, Álava; proyectos para mejorar el paseo marítimo de Plentzia, Bizkaia; reducción de la contaminación sonora del Cercanías que une Bilbao y Santurtzi; y hacer accesible la estación de Barakaldo, Bizkaia.

Los 13 diputados de ERC también votarán a favor de los PGE

ERC ha confirmado que sus 13 diputados votarán a favor de los Presupuestos Generales del Estado este martes 23 de noviembre. Al igual que las negociaciones de Bildu, los republicanos se han centrado en tener concesiones para el idioma y para los cuerpos policiales. Gabriel Rufián ha comentado que esto se ha conseguido de la manera habitual: "Al PSOE siempre se le convence de la misma manera, obligándole".

El Gobierno ha cedido a las presiones y finalmente ha incorporado las demandas de ERC a la Ley Audiovisual. De esta manera, se ha establecido un impuesto del 5% para la producción audiovisual, del que el 10% irá destinado a fomentar las piezas cuyo lenguaje original es alguna lengua cooficial. Otra de las exigencias admitidas por el Ejecutivo es que las plataformas audiovisuales deben tener una cuota de un mínimo del 6% de contenido en lenguas oficiales. "El 20% de la producción audiovisual ser hará en gallego, euskera y catalán", asegura Gabriel Rufián. Además, se amplían las ayudas para adquirir libros de texto y material didáctico hasta 60 millones de euros.

En cuanto a los cuerpos de policía, ERC ha conseguido que los Mossos d'Esquadra puedan acogerse a las condiciones laborales de la Ertzaintza, Guardia Civil y la Policía Nacional anteriormente explicadas: poder jubilarse a los 60 años para los agentes que acrediten más de 35 años de actividad efectiva y cotización. También ha suprimido la inversión para reformas de las instalaciones de la Policía Nacional de vía Laietana.

Además, ERC ha conseguido incluir la ley de Sostenibilidad de las pensiones a las cuentas de la Seguridad Social, transferir la gestión a la Generalitat de la B23 y la B30, y se destinarán 1,6 millones de euros a compensar la eliminación de peajes al AP7 y el AP2. También habrá un aumento de la inversión territorial hasta el 19 % tal como marca el Estatuto en inversiones en el territorio y se transferirán 10 millones de euros en la Generalitat para comprar viviendas de la SAREB y destinarlos a vivienda social.





Por tanto, se espera que este jueves se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2022. El Gobierno continúa negociando con el PNV, aunque la presión de este grupo parlamentario ha disminuido, ya que el Gobierno no necesitaría los votos de la formación vasca tras el apoyo de Bildu y ERC.