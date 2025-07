"Mamás en Acción" una red creciente de voluntariado: "Si ese niño se siente seguro y arropado, su sistema inmune mejora de manera natural"

Un sacerdote de la parroquia de San Nicolás en Valencia le comentó a Majo Gimeno que en el hospital La Fe había un niño de apenas dos años que estaba ingresado y completamente solo. Ese pequeño no tenía padres ni nadie que lo visitara para hacerle compañía. De esta situación surgió la iniciativa de crear "Mamás en Acción".

En 'Mediodía COPE' han hablado con Majo Gimeno, quien tuvo la iniciativa de fundar "Mamás en Acción". Majo señala que pese a que se llaman "Mamás" son una comunidad donde "caben todos". La historia de esta asociación nació con un niño de dos años que se encontraba sin acompañantes, Majo fue quien le atendió y le ayudó, pero nunca le dejaron acompañarle: "Como no pertenecía a ningún colectivo, a titulo personal, yo no podía estar allí. Estamos con ellos las 24 horas del día, hemos llegado a cumplir un año con ellos en el hospital hasta que les han dado el alta".

Esa indignación se transformó en una misión clara: crear un colectivo que garantizase que ningún niño volviera a estar solo cuando más lo necesitara.

Un voluntario de "mamás en Acción" acompañando a un bebé ingresado

Los pequeños que se encuentran en el hospital, más allá de encontrarse solos en el mismo, también están enfermos. Ahí radica la importa de la preparación del voluntario o voluntaria, saber lidiar y conciliar ambas situaciones, tanto la física como la personal.

Majo incide en que o hay preparación como tal: " Los papás y las mamás que están en las habitaciones de al lado que han recibido una noticia importante no tienen una ayuda psicológica. Ponemos en el centro lo importante: no siempre se puede curar, pero sí se puede cuidar".

La asociación 'Mamás en Acción' tiene como misión "brindar apoyo y cariño a los niños hospitalizados que se encuentran en situaciones vulnerable". Nació en 2013, en Valencia, promovida por un grupo de 20 madres sensibilizadas por la situación de los niños enfermos que no tienen padres o no pueden vivir con ellos. Trabajan con un solo objetivo: acabar con la soledad no deseada de los niños que por diferentes razones, están hospitalizados y solos.

'Mamás en Acción' ofrece acompañamiento en hospitales a niños sin familia. A través de personal voluntario, acompañan a los menores en las habitaciones durante su estancia en 35 hospitales de la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Cataluña, Canarias, Andalucía y Aragón. Además, la Asociación forma parte de la plataforma "Ni un niño sin familia", que visibiliza la situación de los niños que no tienen familia o no puedan estar con ella y así promueve el acogimiento familiar.