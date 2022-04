Herrera: “Lo del bombardeo de Guernica ahondó en las miserias de la izquierda española más miserable”

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Que siguen siendo días de abril inestables, con buena parte de precipitaciones peninsulares, esencialmente, y también con quizá no tanto fresco como en los últimos días pero todavía con temperaturas que entendemos por primavera mayormente que se irá consiguiendo en los próximos días.





DECLARACIÓN DE LA RENTA





¿A ustedes que les interesa saber hoy? A cada uno le interesará una cosa, a todos les concierne, aunque no les interese, les concierne que comienza la campaña de Declaración de la Renta, hoy. Tienen ustedes días para relacionarse con el Estado a través del Gobierno y del Ministerio de Hacienda.













INTERVENCIÓN DE ZELENSKI EN EL CONGRESO





Dos, ayer compartía el presidente ucraniano en el Congreso con una liturgia que es más o menos a mediar, media hora de discurso, quizá algo menos, porque este hombre tiene que moverse continuamente para que no lo localice un misil ruso, que es que hay que decirlo así. Palabras emotivas, peticiones, referencias a la historia del país, referencia al bombardeo de Guernica, podría haber utilizado cualquier otro bombardeo, hubo varios bombardeos en la Guerra Civil , el de Cabra por ejemplo, ya no hablemos de la matanza de Paracuellos. Pero el bombardeo de Guernica ahondó en las miserias de la izquierda española más miserable que es la que ha negado a perderle la cara a Putin, la que ha insinuado que Ucrania es fascista, que no quería enviar armas para que se pudiera defender esta gente de las matanzas que estaba sufriendo.

Poco antes él había comparecido ante la ONU y ya venía calentito. Había puesto a escurrir la hipocresía de un organismo que mantiene la capacidad de veto del Consejo de Seguridad, capacidad de veto de países como Rusia, por ejemplo. Ya ven ustedes para lo que sirve en este caso la ONU, ¿no?.

Bueno, ¿qué reacción hubo? Reacción mayoritaria, absolutamente mayoritaria, de refrendo, respaldo, afecto, cariño por parte de diputados y senadores. Excepciones, bueno claro, parte de la izquierda miserable de siempre, los Enrique Santiago, este tío que es el secretario del Partido Comunista, pero el Partido comunista del 36, este está en el comunismo antes del eurocomunismo. Estamos pagando un sueldo de secretario de Estado, con la agenda 2030 que ya me dirán ustedes eso qué es, ese cuento globalista. Este se negó a aplaudir a Zelenski. Tampoco le aplaudieron al presidente de Ucrania un diputado del Bloque Nacionalista Gallego, dos de la CUP que se pierden además en ese inmoral bla, bla, bla, de siempre.

O sea, mamarracha, dejarse matar. Lo que tú dices es dejarse matar, que Putin puede matar como quiera, porque así construiremos la paz. A ti, a mamarrachas como tú, habría que verte en un sótano mientras entran los soldados chechenos, o los del grupo Wagner matando, violando, secuestrando…. y tú diciendo ‘no, no, yo estoy por la paz, por la paz’. Qué poca vergüenza tenéis, es la perfecta escoria ideológica y humana llevada a la política. En esta gente se sustenta Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa.