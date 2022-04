Zelenski, en el Congreso: "Parece que estamos en abril de 1937 en Guernica"

Volodímir Zelenski ha intervenido en el Congreso de los Diputados en una jornada histórica. Con una ovación cerrada de un Congreso de los Diputados lleno ha comenzado su discurso tras una presentación de la presidenta Meritxell Batet.





Mariúpol y la imagen de Guernica

El presidente ucraniano ha comenzado pidiendo disculpas por el ligero retraso en su intervención y, a pesar de una dificultosa traducción, se ha podido comprender algunas de las ideas principales lanzadas por un hombre que representa a Ucrania en el momento más difícil de su historia reciente: "Rusia ha venido con guerra a nuestra tierra y no ayer o anteayer, hace mucho", decía en relación a la invasión de Crimea en 2014.

"Rusia vino a nuestra casa. Imaginen esto, las madres en Ucrania escriben en las espaldas de sus niños sus nombres para que tengan una pequeña posibilidad de que puedan ser salvados", ha ejemplificado un serio Zelenski en el Congreso frente a los diputados españoles. Tras ello, y tal y como ha hecho en sus intervenciones en otros parlamentos de Europa y del mundo, ha querido recordar un pasaje de la Historia de España: "Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937 en Guernica", tras lo que ha detallado la lamentable situación que todavía vive hoy la ciudad de Mariúpol, todavía en control de los rusos.

La imagen de esta ciudad en ruinas ha retumbado con fuerza en el Congreso tras la detallada descripción de Zelenski. "Están destruyendo Mariúpol, no queda nada. El noventa por ciento de los edificios están derrumbados. Rusia no busca paz y nosotros no sabemos cuánto puede durar esta guerra hasta que el mundo lo haga todo para la paz".

Las sanciones a Rusia y el apoyo de España

España se ha mostrado partidaria de apoyar sanciones más duras, un gesto que Zelenski ha agradecido ante los parlamentarios presentes este martes en la Cámara. "Las sanciones hacen falta contundentes. ¿Cómo podemos permitir que los bancos rusos generen beneficios?!, se ha preguntado el presidente ucraniano.

Es precisamente en este punto, con el ánimo de estrechar el cerco sobre Rusia y su economía, cuando, tras agradecer que algunas de las empresas de nuestro país hayan dejado de operar, ha solicitado que las que todavía lo están haciendo, se retiren de Rusia: "Sé que muchas compañías españolas han parado de trabajar en Rusia y por eso quiero agradecerlo, pero quiero dirigirme a otras compañías, para que dejen de hacer negocio con Rusia", momento en el que ha nombrado a empresas concretas de nuestro país.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Zelenski, a su vez, ha incidido en el agradecimiento a nuestro país: "Estamos valorando el apoyo que estáis dando a Ucrania", a lo que ha añadido que espera que España "apoye las sanciones futuras".

Pedro Sánchez, tras escuchar a Zelenski: "Nos esperan semanas difíciles"

El presidente del Gobierno ha hablado tras la intervención de Zelenski y ha comenzado siendo muy duro con el presidente de Rusia, a quien ha acusado de haber comenzado "una guerra ilegal. Quiero hacer un llamamiento a Putin desde Madrid, para que se siente con seriedad en la mesa de negociación y ponga fin a la guerra. Ucrania puede tener la certeza de que España estará a la altura. Pondremos los recursos necesarios para la acogida de refugiados y refugiadas", ha destacado el líder del ejecutivo.

En esta línea, ha insistido en que se le "diga que Putin no va a conseguir su propósito. Políticamente, vamos a seguir apoyando las sanciones más duras y vamos a continuar mandando armamento para que Ucrania pueda seguir ejerciendo la legítima defensa", ha garantizado en el pleno del Congreso de los Diputados.

"España les va a apoyar en el propósito de elegir su propio destino. La esperanza de Europa está depositada en Ucrania, en la defensa que están haciendo de los valores y la libertad", ha elogiado Sánchez a Zelenski para terminar asegurando que "Ucrania podrá contar con el apoyo de España" tras su petición para entrar en la Unión Europea. Aun así, Pedro Sánchez ha asumido que "nos esperan semanas difíciles", ante un panorama bélico que no deja de impactarnos con cada noticia que se tiene desde Ucrania.