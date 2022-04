La primera clave del día de Carlos Herrera: el gesto de parte de la izquierda en la intervención de Zelenski

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la intervención de Zelenski en el Congreso de los Diputados, las nuevas estimaciones del Banco de España y el inicio de la campaña de la declaración de la Renta.

En primer lugar, el comunicador ha analizado las previsiones del Banco de España, con las que ha "chafado la fiesta al Gobierno porque siempre maneja previsiones que no se cumplen." Dice que la inflación se va hasta la vuelta el verano, los precios van a seguir desbocados, al menos, hasta bien entrado julio y, la inflación que en diciembre se calculaba en un 3%, ahora se pronostica en un 7,5%.

"Decidieron ligar las pensiones al IPC, lo que va a suponer 13,5000 millones, no 11.000 como habían dicho. Vamos a ver que ejercicio hacen para decirle a los pensionistas que no se van a indexar las subidas del 10% de las pensiones. Además, se ha modificado a la baja el crecimiento del PIB, un 4,5 en este año y un 2,9 en el 2023. Los presupuestos siguen sin retocarse, con una previsión del 7%. Calviño dice que la guerra no va a perjudicar el rebrote de la economía española", ha analizado Herrera.

En cuanto a las gasolineras, el comunicador ha recordado que algunas "podrían algunas cerrar en Semana Santa porque el Gobierno ayer anticipaba el dinero al 80% de las que lo han solicitado. 2.900 lo tienen, pero hay más de 11.000. Como no llegue el anticipo pronto, 4.000 pueden cerrar". Respecto a la declaración de la Renta,a partir de este miércoles se puede pedir el borrador por internet, ante lo que Herrera avisa: "cójalo con pinzas porque muchas veces no se tienen en cuenta las deducciones fiscales de las que usted se tiene que beneficiar".

Por otro lado, el comunicador ha analizado la intervención de Zelenski en el Congreso de los Diputados. Ha recordado que el presidente ucraniano "se está moviendo constantemente, ya que estar más de media hora es un peligro".

"Hasta la fecha ha hablado en una veintena de parlamentos, y venía de la ONU. El Congreso se puso de gala, Zelenski habló, trazó una comparación con el de Guernica. Ahondó en las miserias de la izquierda española, la que ha insinuado que la que no quería mandar armas, etc. Cómo vas a oponerte a un tío que menciona a Guernica, símbolo de la lucha antifranquista, todo lo que la izquierda toma como bandera propia, eso fue una jugadita", ha analizado el comunicador.

Y ha añadido: "Una parte de la izquierda no pudo evitar ser profundamente miserable. Enrique Santiago, líder del partido comunista, se negó a aplaudir porque es comunista de la vieja escuela y está con quién está. Igual que un tío del bloque y dos de la CUP, que se pierden en el bla bla bla".