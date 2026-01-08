La imagen de la jornada se ha producido en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente Pedro Sánchez ha recibido al líder inhabilitado de ERC, Oriol Junqueras. Un encuentro que ha culminado con un acuerdo para reformar la financiación autonómica que, por lo pronto, asegura 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña. Las claves de este pacto han sido analizadas en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el periodista Ángel Expósito ha debatido con expertos como Joan López Alegre.

El acuerdo se fundamenta en la aplicación del principio de ordinalidad, un concepto que el propio Junqueras ha explicado: "Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir". Según el líder republicano, esta fórmula beneficiará a todas las comunidades por igual, aunque el pacto se ha forjado sin contar con ellas. El acuerdo supone un paso significativo en las relaciones del Gobierno central con sus socios, tal y como se explica en artículos sobre cómo Sánchez ata su futuro a Junqueras con la financiación singular sobre la mesa.

Un pacto para ganar tiempo

Para Joan López Alegre, profesor de la Universidad CEU Abat Oliba, "esto es un acuerdo para salvarse mutuamente". Según ha detallado en 'La Linterna', Junqueras está devolviendo "a plazos" el indulto a Sánchez, y ha recordado que Esquerra Republicana ha sido el aliado más fiel del presidente desde la moción de censura del 2018.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe este jueves en la Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras

El experto ha resumido la situación con la sentencia que da titular a esta noticia: "Pedro Sánchez hoy ha ganado cuatro meses, porque detrás de los 4.700 millones de hoy, viene el IRPF, pero en su vida, que consiste en un día más, es un mundo". Se evidencia así el carácter cortoplacista del pacto, que permite a Sánchez sobrevivir por ahora, aplazando la negociación más compleja sobre la gestión del IRPF.

El concepto de entrada es una estafa"

La 'estafa' de la ordinalidad

López Alegre ha ido más allá, al calificar el concepto de ordinalidad como "una estafa" porque, a su juicio, "Sánchez ha comprado el relato al independentismo". Ha argumentado que las cuentas oficiales omiten datos cruciales, como los 166.000 millones de euros que ha recibido Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o que es la comunidad con el mayor déficit de las pensiones, con un agujero de 15.400 millones de euros.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante la reunión mantenida este jueves en la Moncloa con el líder de ERC, Oriol Junqueras

El acuerdo ya ha provocado una cascada de reacciones. Las comunidades gobernadas por el PP lo han calificado de desigual. Incluso el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo ha criticado, asegurando que no se ha negociado con las demás autonomías. Esta acogida complica su futuro, ya que el pacto deberá aprobarse en el Congreso, donde afronta el 'no' de Junts, Chunta Aragonesista y Compromís, una situación que recuerda cómo Junqueras, pese a estar condenado, ha sido recibido con honores en la sede del Gobierno.

Madrid sigue teniendo la llave de la caja, fiarlo todo a una cifra sin tener la llave de la caja es un error"

La guerra interna del independentismo

El pacto ahonda en la división del independentismo. Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, reclama más y no se conforma con estas cesiones. Su portavoz, Josep Rius, ha advertido: "Madrid sigue teniendo la llave de la caja, fiarlo todo a una cifra sin tener la llave de la caja es un error, porque ya sabemos que nunca se cumple". Ellos siguen exigiendo la negociación de un concierto catalán, un modelo de financiación exclusivo.

En el debate de 'La Linterna' también se han planteado escenarios futuros, como una hipotética reunión entre Sánchez y Puigdemont en Europa para equilibrar los gestos de poder. Además, López Alegre ha lanzado un vaticinio: "llegará un día en el que los caminos de Sánchez e Illa se van a separar, y ese día será la primera vez donde el partido socialista tenga problemas internos". Esto sugiere que la lucha por los recursos, como los que aporta Amancio Ortega y que deberían destinarse a servicios públicos, podría generar tensiones internas en el propio PSOE.