"La baliza V-16 es polémica por la privacidad de los datos; hay gente que denuncia que es en un mapa público cuando en Europa se usan los triángulos"

La obligatoriedad de la baliza V16 en los vehículos desde el pasado 1 de enero ha llegado acompañada de una notable polémica. Pese a la entrada en vigor de la norma, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que por el momento no se sancionará a los conductores que no la lleven. Así lo han analizado los periodistas Jorge Bustos y Pilar Cisneros en el programa 'Herrera en COPE'.

Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio, lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas" Fernando Grande-Marlaska Ministro del Interior

Según ha explicado el ministro, las fuerzas de seguridad actuarán con flexibilidad. "Tanto la guardia civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un período razonable de tiempo", ha señalado Marlaska.

El titular de Interior ha insistido en que el fin de la medida no es recaudatorio: "Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio, lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas".

Polémica por su eficacia y privacidad

Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. A pesar de que el objetivo principal es evitar el riesgo de bajar del vehículo para colocar los triángulos de emergencia, han surgido serias dudas sobre la baja visibilidad de las nuevas balizas V16, lo que pone en entredicho su eficacia real para prevenir accidentes.

A la controversia sobre su visibilidad se suma la preocupación por la privacidad de los datos. Como se ha comentado en el espacio radiofónico, existe el temor de que la información que la baliza transmite en tiempo real pueda ser accesible en un mapa público, lo que ha generado denuncias por parte de algunos sectores.

Dudas sobre el modelo español

Este cúmulo de polémicas ha llevado a cuestionar por qué se ha tomado esta decisión en España, a quién beneficia y por qué se ha descartado el modelo de los triángulos, que sigue vigente en el resto de Europa. Estas preguntas, por ahora, permanecen sin una respuesta clara por parte de la administración.

Esta preocupación por la privacidad se materializa en una herramienta online, un mapa que, aunque no es un portal oficial de la Dirección General de Tráfico, se sincroniza con sus datos para mostrar en tiempo real las balizas activadas. La baliza V16 no solo emite una señal luminosa, sino que comunica la posición del vehículo a la plataforma DGT 3.0, permitiendo que la información se refleje tanto en dicho mapa como en los paneles de las autovías para alertar a otros conductores.

La existencia de este mapa público suscita un debate sobre su doble filo. Por un lado, ofrece ventajas para la planificación de rutas y la prevención de atascos, lo que podría aumentar la seguridad vial. Por otro, genera importantes riesgos de seguridad, ya que permite a cualquiera localizar un vehículo detenido, exponiendo a sus ocupantes a posibles robos, especialmente en carreteras secundarias y durante la noche.

Más allá de la flexibilidad en las sanciones, los expertos advierten de otras consecuencias. La abogada Lucía Menéndez subraya que “lo peor de no llevar la baliza V16 no es la multa de 80 euros, es que el seguro puede no hacerse cargo en caso de accidente”. Este aspecto añade una capa de complejidad a la decisión de no adquirir el dispositivo, superando la mera sanción económica.

Para mitigar las preocupaciones sobre la privacidad, la normativa establece que la geolocalización se envía de forma anónima, transmitiendo solo coordenadas. El Real Decreto 159/2021 regula sus aspectos funcionales, como la conectividad o la intensidad lumínica, y exige que los modelos cuenten con una homologación certificada por la DGT para asegurar su correcto funcionamiento, un punto clave para la efectividad del sistema.