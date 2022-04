Las claves de la declaración de la Renta: todo lo que debes saber antes de realizar el trámite

Este miércoles 6 de abril arranca la campaña de la declaración de la Renta 2021-2022, un momento clave en el calendario fiscal de nuestro país que puede acarrear sanciones para aquellas personas que estén obligados a hacerla y por algún motivo no la hagan de forma correcta. Por ello, es importante tener en cuenta las principales claves de este trámite y también cuáles son las novedades que presenta la campaña de este año.

Principales novedades en este curso

En este sentido, el IRPF del año 2021 cuenta con algunas novedades que se deben tener presentes a la hora de formular la declaración. Por ejemplo, se ha aumentado dos puntos el tipo estatal para rentas superiores a los 300.000 euros, pasando del 45% al 47%. Las que superan los 200.000 euros también suben un 2%, por lo que a partir de ahora pagarán un 26%. Hacienda cree que esta subida solo afectará a un 0,15% de los contribuyentes, y espera recaudar para las arcas estatales unos 490 millones de euros.

Otra novedad afecta de lleno a los planes de pensiones de carácter privados e individuales. Este curso, las desgravaciones tendrán una aportación máxima de 2.000 euros, y en el caso de las empresas se sitúa en 10.000 euros.

En relación con el Impuesto de Patrimonio, también hay cambios para la Declaración de la Renta, más en concreto un 1% para los que tengan más de 10 millones de euros, situándolo en definitiva el 3,5%.

¿Quiénes están obligados a hacer la declaración de la Renta?

Si durante el año 2021 no has cobrado más de 22.000 euros, no tendrás que hacerla. En caso de haber tenido dos pagadores, tendrás que hacer la declaración si superas los 14.000 euros siempre que el segundo pagador supere los 1.500 euros.

En este punto, los expertos siempre recomiendan hacer la declaración de la Renta, ya que en muchos casos, aunque no alcanzas el límite, Hacienda te tenga que devolver parte del dinero.

¿Cuál es el plazo para realizarla de forma correcta?

El plazo para presentarla por Internet comienzo el 6 de abril del año 2022. En caso de ser la primera vez que haces este trámite, seguro que quieres hacerlo de manera presencial para contar con la ayuda de un técnico de Hacienda. En este caso, el plazo para recibir atención telefónica comenzará el 5 de mayo y la presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria no estará disponible hasta el 1 de junio. Tanto en la opción presencial como en la telefónica deberás pedir una cita previa.

¿Qué documentación deberás aportar?

La documentación que debes aportar para formular la declaración de la Renta de forma correcta es la siguiente: DNI, en caso de que la realices a través de Internet, necesitarás DNI electrónico, un certificado electrónico o clave PIN.

En caso de que vayas a presentar la declaración de la Renta en nombre de otra persona, recuerda que es necesaria una autorización firmada y una copia del DNI.

Aparte de estos datos de identificación, la Agencia Tributaria pide que tengas a mano los siguientes documentos: Número de IBAN de la cuenta bancaria, referencias catastrales de todos los inmuebles de tu propiedad o en la que vivas de alquiler, certificado de retenciones si trabajas para una empresa.

También, en caso de querer beneficiarte de alguna deducción autonómica, deberás aportar documentación más específica como cuotas de hipoteca, cantidades que pagas en caso de vivir de alquiler o justificantes de donativos.

¿Cómo conseguir pagar menos en tu primera declaración de la renta?

Lo más importante es repasar con todo detalle el borrador antes de confirmar tu declaración. Para ello debes revisar que gastos puede ser susceptibles de deducción para conseguir pagar menos o que incluso Hacienda te tenga que devolver dinero.

¿Qué papel juegan las becas de estudiantes?

Un gran porcentaje de jóvenes compaginan su formación con trabajo, por ello en muchos casos reciben becas. Esta ayuda académica suele estar exentas y no se deben tributar, pero algunos casos extraordinarios.

Las becas están exentas hasta el segundo ciclo universitario, con un límite de 6.000 euros anuales. En el caso de que la beca traspase la cuestión académica e incluya transporte y alojamiento, el límite asciende a los 18.000 euros.

Para estudios de másteres, la cantidad máxima se sitúa en 21.000 euros, y en caso de ser un doctorado el límite es el mismo dentro de nuestras fronteras y 24.600 si se realiza en el extranjero.

¿Tengo que hacer la declaración si vivo con mis padres?

Los expertos señalan que si eres menor de 25 años y sigues viviendo en la residencia familiar, es recomendable estudiar la posibilidad de no hacer la declaración por tu cuenta, y ver si tus familiares pueden desgravarse algo por incluirte en sus declaraciones. En este caso es importante recordar que solo se podrán beneficiar si vives con ellos y no has cumplido todavía 25 años.

¿Cómo puedo recibir ayuda gratuita en caso de tener dudas?

Hacienda pone a disposición un número para resolver las dudas sobre ciertas cuestiones. También está la opción ejecutar las consultas a través de Internet. De todos modos, los expertos recomiendan que si hay muchas dudas por ser la primera vez que realices el trámite, lo mejor es pedir una cita para realizar la declaración de la Renta de forma presencial.