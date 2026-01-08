"La Iglesia no lo hace porque el Gobierno o el Vaticano diga que lo tiene que hacer, lo hace por su propia convicción moral"

La Iglesia española ha acordado con el Gobierno una nueva vía de reparación para las víctimas de abusos en el ámbito eclesiástico, que se canalizará a través del Defensor del Pueblo. Así lo ha explicado Jesús Díaz Sariego, presidente de CONFER, en el programa La Linterna. Se trata de una vía complementaria a la que ya existe a través de la Comisión PRIVA, puesto en marcha por la Conferencia Episcopal, para que las víctimas que no se sientan cómodas acudiendo a un órgano de la propia Iglesia tengan una alternativa.

Un compromiso por convicción

Este acuerdo cubre incluso casos en los que la justicia ordinaria no podría entrar, bien porque el delito ha prescrito o porque el abusador ha fallecido. La razón, según ha explicado Díaz Sariego, no responde a una imposición externa: "La Iglesia lo hace no porque el Gobierno o el Vaticano diga que lo tiene que hacer, lo hace por su propia convicción moral", ha subrayado. Se trata, por tanto, de un compromiso moral para restaurar el daño que miembros de sus instituciones pudieron cometer.

Una vía alternativa para las víctimas

El presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha calificado el acuerdo como "una muy buena noticia" y "un paso más de gigante" que da la Iglesia. El objetivo es ofrecer una "interlocución primera" fuera del ámbito eclesiástico a través del Defensor del Pueblo. Según Sariego, se busca favorecer a "aquellas víctimas que se sienten más cómodas" con una instancia externa, asegurando que los criterios y disposiciones sean los mismos independientemente del canal que elijan.

EFE El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello (i), y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego (d)

El procedimiento, que se definirá en los próximos días, establece que la víctima acudirá a la unidad del Defensor del Pueblo, donde se hará una primera valoración sobre la verosimilitud del caso. Si se considera que hay base suficiente, la demanda se comunicará a la comisión asesora del plan 'Priva', que se encargará de estudiarla. Este acuerdo con el Gobierno permitirá ofrecer una reparación integral, en línea con las recomendaciones del informe que el propio Defensor del Pueblo realizó por encargo del Parlamento.

El papel del Vaticano y el plan 'Priva'

Esta nueva vía se suma al trabajo que ya realiza el plan 'Priva', que durante 2025 recibió más de un centenar de solicitudes y ha resuelto ya más de 60, incluyendo la indemnización económica correspondiente. Tanto las diócesis como las congregaciones, según Sariego, "han ido respondiendo muy bien" a las propuestas de la comisión asesora para la reparación integral de las víctimas.

Respecto al papel del Vaticano, Díaz Sariego ha sido tajante al negar que la Santa Sede haya forzado el acuerdo. "Yo no he recibido ninguna presión de la Santa Fede", ha afirmado, y ha añadido que le consta que monseñor Luis Argüello tampoco. Ha aclarado que los órganos vaticanos "han estado constantemente informados" y han mostrado "mucho respeto a nuestro propio proceso", ofreciendo acompañamiento y estímulo, pero "en absoluto bajo ninguna imposición".