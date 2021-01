Barbosa: "¿De verdad que la gestión de Illa con la pandemia le sirve para ser activo político en Cataluña?"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’en este jueves 31 de diciembre de 2020.

Nos pillan hoy buscando voluntarios para hacer una mudanza, para irnos a vivir a 2021 y darle un empujón a este 2020, que bien malo nos ha salido el muy puñetero.

EL ADÍOS A UN DRAMÁTICO AÑO 2020

Bueno, qué les voy a contar. Que es verdad, y ya lo sabemos, que esto no va a ser cambiar de año y que todo mejore como por arte de magia. Pero sí es verdad que a uno, como que le apetece pagar la página del calendario.

Sabemos que 2021 no será radicalmente diferente, pero sí sabemos que la normalidad está en algún lugar, alejado de 2020. Así que muchos tienen esa necesidad de abrir distancia, cuanto antes mejor, con el año que nos robó los abrazos, que nos acostumbró a no dar la mano y que nos resignó a llevar un bozal en la boca.

¿Se acuerdan del año pasado por estas fechas? De lo ufanos que éramos. Estábamos con aquella broma de los “Felices 20” y de lo bien que nos lo íbamos a pasar, como si, a la vuelta de la esquina nos estuviese esperando ‘La Boheme’.

Bueno, pues fíjate, no sabíamos la que nos esperaba. Justo hoy hace un año China informó de un virus y la gente casi que se lo tomaba a guasa: “no, las cosas de los chinos, con sus pangolines y sus sopas raras”, decían algunos.

Bueno, pues esperemos que esta vez sea al revés, que lleguemos a las uvas, así un poco precavidos, más humildes, para que luego el 2021 nos traiga mejores cosas de las que se puedan esperar, así a priori.

La verdad es que siempre hay que ser optimistas y tratar de ver la botella medio llena.

Con la vacunación en marcha, con las vacunas que pueden salir en los próximos meses, (la deOxford ya ha sido aprobada en el Reino Unido), con la experiencia que ya tenemos, por fuerza, dentro de un año, cuando nos encarguen dar el último empujón a 2021, el balance tiene que ser mejor.

De momento, lo que toca es salvar esta Nochevieja, que no es poca cosa, porque a los médicos los tenemos, como pudimos comprobar ayer, verdaderamente preocupados.

Nos impactó la crudeza con la que nos habló el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona. Los sanitarios están todos pensando lo mismo. “A mí no me volváis a entrar en masa por la puerta de urgencias, simplemente porque no habéis sido capaces de gestionar las fiestas navideñas con un poco de cabeza”.

Y la verdad es que no les falta razón. Los datos vuelven a ser preocupantes. En 24 horas, 247 fallecidos y 16.716 nuevos contagios. Y esto con una incidencia acumulada que ha subido 10 puntos en un día, 247 casos por cada cien mil habitantes.

19 NOVHEVIEJAS DIFERENTES

Bueno, y con esto encima de la mesa ¿cómo se presenta la noche? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer?

Pues eso que dijo Salvador Illa(ahora vamos con lo de Salvador Illa) de que no íbamos a tener 17 navidades, más Ceuta y Melilla, pues como que no era verdad. El que se empeñe en moverse, que recuerde que en Comunidad Valenciana y Navarra no permiten ni siquiera la llegada de familiares, si no viven allí. Y en Castilla y León y Galicia no quieren allegados.

Lo del toque de queda es un festival. A las 10 de la noche se recogen los baleares. A las 11 los navarros. A las doce en punto, los valencianos A las doce y media, los asturianos, castellano-manchegos, vascos, extremeños y cántabros. A la una de la madrugada, los catalanes, melillenses, ceutíes y los tinerfeños. Y la una y media, el resto de canarios (a su una y media), madrileños, aragoneses, andaluces, castellano-leoneses, murcianos, gallegos y riojanos.

Y del capítulo de comensales, recuerden que si viven en Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco o Melilla, lo comensales son 6 y no 10. Vamos, para no tener 17 navidades, no está mal el sudoku.

SALVADOR ILLA, DEJA SANIDAD PARA IRSE A CATALUÑA

Claro, que de Salvador Illapues no queremos decir nada malo de él, porque es verdad que es un hombre muy educado y esas cosas pero es que, de lo que promete a lo que al final suele pasar, suele haber bastante trecho.

Hasta el último momento, el pasado martes, negaba el ministro de Sanidad que fuera a dejar el barco, en pleno repunte, para irse a hacer las Cataluñas. Pues toma, a poco más de 24 horas para terminar este año tan movido, salía Miquel Iceta para anunciar que el PSC ha visto que, con él, los socialistas lo tienen mal en las elecciones catalanas de febrero y que lo mejor es poner de candidato ¿a quién?, a Salvador Illa.

Y cogen y reconocen que sí, que lo tenían pactado, pero que no era cosa de decirlo. Así que, 24 horas después, Illa, por fin, decía la verdad. Y, oiga, aquí tienen teorías y estupores para todos los gustos.

TE INTERESA

Desde el que dice ¿pero cómo se puede ir un ministro de Sanidad, con la que está cayendo?. Pasando por el que piensa: “Pues déjalo, que para lo que ha hechO, pues más se perdió en la guerra"

Y ahí cabe otra reflexión. ¿Pero, de verdad, la gestión de Illa con la pandemia le ha servido para que gane prestigio y se convierta en un activo político en Cataluña?

¿Pero de verdad se confirma que Pedro Sánchez está usando la pandemia como activo, como escaparate, para hacer política pura y dura?

Pues sí, así es. Así es, la pandemia no como problema, sino como oportunidad...

Y luego están los que han visto confirmados sus pronósticos más arriesgados. Ya en los tiempos de la desescalada, cuando a los territorios socialistas los dejaban pasar de fase, de aquella manera, mientras a Madrid la dejaban estancada, algunos decían “está Illa trabajándose el papel de catalán que le pega duro a Madrid de cara a ser candidato socialista en Cataluña”.

Y otros decían: anda, anda, como van a poner al serio y formal Salvador Illa, de formación filósofo, como candidato. Si le falta el tono mitinero que se lleva ahora.

Pues miren, cabe recordar que a Illa lo enrolaron en la cuadrilla de Pedro Sánchez como catalán del PSC encargado de echarle “Tres en uno” a las relaciones con los separatistas catalanes. Ese iba a ser su principal cometido. Y por eso le pusieron en un ministerio que, en principio, como se suele decir en términos académicos, era una ‘María’, el ministerio de Sanidad, que tiene transferidas las competencias autonómicas. Pero, claro, con lo que nadie contaba es que llegase la madre de todas las pandemias, y Salvador Illa tuviera que coger el capote y salir a torear a semejante toro.

Pero, miren, entre sobresalto y sobresalto, lo cierto es que lo del ‘Tres en uno’ ha ido progresando adecuadamente. Quién nos hubiera dicho, hace un año no sólo lo de la pandemia sino que el gobierno de Sánchez iba a tener tan buena relación con los separatistas: presupuestos aprobados y el gobierno allanando el camino, nada menos, que para un indulto a los presos. O, en el menor de los casos, una reforma del Código Penal para sacarlos tan ricamente a la calle.

Pues en todo este puzle, apúntense dos palabras: tripartito catalán, ese el concepto en el que se está trabajando con esta jugada: ERC, PSC y los comunes podemitas.

LA DESBANDADA EN CIUDADANOS

A todo esto, como Cataluña en términos políticos es como una gran piñata de la que nunca sabemos que va a salir, a poco más de un mes de las elecciones. Otro sorpresón. La desbandada en Ciudadanos se agrava con la marcha de Lorena Roldán al Partido Popular. La formación que le disputa directamente el voto del catalán no nacionalista.

Habrá que ver también qué pasa con Vox, pero parece que el PP puede recuperar fuelle en esa autonomía, mientras Ciudadanos, que llegó a hacer la machada de ganar las elecciones en Cataluña, puede verse tocado.

Y es que lo de Ciudadanos es el dilema gramsciano de los liberales de centro en España, ni acaban de nacer, ni acaban de morir.

Por cierto, hoy estamos muy pendientes de Gibraltar porque faltan menos de 24 horas para que la colonia británica se convierta en “frontera externa” con la Unión Europea, sin acuerdo, para preocupación de los españoles que allí trabajan.

En fin, muchas cosas en este último día del año, que nos invita a hacer acopio de esperanzas y recuento de daños.

Hoy, con las uvas, seguramente, se nos pasarán muchas cosas por la cabeza. Lo mismo te acuerdas de esa tarde que te llamaron para decirte que tu familiar había fallecido y que no podrías ir al entierro, dejándote con el corazón vacío y falto de un velatorio y un luto, como Dios manda.

O lo mismo, esta noche echas un vistazo a tu padre, aunque sea a través de la videollamada, para hacerle entender con la mirada que no sea tonto, y que no mande a hacer puñetas el negocio, que aguante un poco más, aunque lleve meses y meses a pérdidas, que esto tiene que mejorar tarde o temprano y la que la vida es de los que aguantan.

O lo mismo te acuerdas de la enfermera o la cajera que te han atendido este año, y que salieron a trabajar en marzo, con más miedo que vergüenza, pero con la dignidad y el honor que a veces solo reservamos a los soldados.

Ha sido un año duro y va a ser una Nochevieja extraña, pero vivir siempre fue eso, abrir el telón de un nuevo año y formar parte de la función, aunque sólo sea por curiosad.