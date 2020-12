El ingeniero español que pronosticó la pandemia alerta sobre la nueva mutación: "Estamos como en marzo"

La pandemia del coronavirus golpeó el mundo sin avisar. Sin estar preparados. Aún a día de hoy, con prácticamente todo el mundo inmerso en una segunda ola -algunos países inmersos ya en la tercera- los sistemas sanitarios y la economía se continúan resintiendo y observan con estupor la curva ascendente de la pandemia.

El ingeniero español Tomás Pueyo fue uno de los primeros en advertir lo que estaba a punto de llegar, cuando aún no conocíamos la covid-19 y para nosotros no era más que un virus con origen en la ciudad china de Wuhan. Pueyo es experto en crecimientos exponenciales y ya en marzo advirtió que "o se luchaba duro o los países sufrirían una epidemia masiva con cientos de miles de muertos". Nadie podría pensar que esas declaraciones son, a vista de todos, hace diez meses. Sus previsiones no fallaron y ahora ha vuelto a avisar: "Estamos como entonces, cometiendo los mismos errores y la nueva variante del coronavirus puede provocar un pico de casos mayor que el de marzo". A continuación añade: "Es como volver a empezar a enfrentarse a una nueva pandemia y ahora la carrera va a ser entre las vacunas y la nueva cepa".

EFE/Ismael HerreroIsmael Herrero

SABER MIRAR LOS DATOS

Tomás Pueyo nació en Nantes, Francia, es gerente en Silicon Valley, en Estados Unidos, pero actualmente teletrabaja en Asturias. En declaraciones a Nius el ingeniero muestra su sorpresa cuando la gente se refiere a él como él "Nostrodamus del coronavirus" y defiende que las predicciones que él hace sobre la pandemia son lo contrario. Para él es tan sencillo como basarse en los datos y en la ciencia con el único objetivo de que la gente "pueda entender qué es lo que va a pasar en el futuro".

En declaraciones a dicho medio, Pueyo ha recordado que "a finales de febrero ya se sabía que si los países hacían como China o como Corea se iban a salvar, y si hacían como Italia o Irán, no; y eso es lo que paso. Tampoco me invento nada, simplemente hay que saber mirar los datos, ver como evolucionan y en función de las decisiones que se tomen, se saben cuál es el camino que se va a recorrer".

Finalmente, llega una de las peores previsiones cuando parece que ya comenzamos a ver la luz al final del túnel marcada por el inicio de la campaña de vacunación: "Estamos como en marzo, estamos repitiendo el mismo error porque entonces, igual que ahora con una nueva variante, los números eran relativamente pequeños y no se están midiendo bien; pero la gente no se da cuenta de que el crecimiento es exponencial".

De hecho, Tomás Pueyo asegura que con esa nueva variante será necesario que un total del 80% de la población total se infecte del virus para conocer la conocida "inmunidad de grupo". En este sentido, tampoco se conseguirá llegar a la misma en septiembre, sino en diciembre. Unas circunstancias que, lamentablemente, también va a afectar a al recuperación económica. "Hay que pensar de nuevo las medidas que vamos a adoptar y replantear las medidas que sabíamos hasta ahora", indica el ingeniero. Unas medidas que, a su juicio, deben tomarse "inmediatamente y sin miedo".