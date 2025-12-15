Manolo: "Yo patinaba en los 80, con esos culazos que nos dábamos en las pistas que había tipo discotecas, ahora he vuelto a patinar, pero lo hago en modo geriátrico"

El mundo del patinaje está lleno de primeras veces que, como han contado en 'La Tarde' de COPE, pueden acabar con una caída. Las presentadoras, Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, han abierto los micrófonos para conocer las historias de los oyentes con los patines, revelando anécdotas que van desde el humor hasta el dolor. Una afición que, para muchos, supone un reto y que a veces puede llevar a situaciones inesperadas, como le ocurrió a un joven que salió de fiesta y se encontró con algo que le dejó de piedra.

Caídas y 'malos amigos'

No todos los recuerdos sobre ruedas son agradables. Un oyente ha compartido su traumática experiencia patinando sobre hielo: "la única vez que patiné sobre hielo fue un 31 de diciembre por la mañana". Según ha relatado, su hermano y un amigo le "cogieron entre los dos y me dejaron en medio de la pista", con el inevitable resultado: "lógicamente, me fui al suelo". Tal y como ha narrado, "llegué como buenamente pude, lateando al perímetro de la pista", mientras el resto de la gente se reía, una situación que demuestra que a veces los amigos no son la mejor compañía.

Otro de los participantes ha confesado que, aunque no se considera un patinador habitual, sí ha sufrido las consecuencias. "Patinar, patinar, que se dice, no", ha admitido, pero ha añadido que "algún patinazo guapo sí me he dado". Una de esas caídas le llegó a dejar las costillas maltrechas, un riesgo que muchos conocen bien.

Alamy Stock Photo Gente paseando y patinando por el paseo marítimo de Marbella

De las discotecas de los 80 al "modo geriátrico"

Frente a estas historias, destaca la de Manolo, un oyente que ha traído la nostalgia de otra época. "Yo patinaba en los 80, con esos culazos que nos dábamos en las pistas que había tipo medio discotecas y tal, con música, luces y tal, rollo muy americano", ha explicado en los micrófonos de COPE. Tras un largo parón, ha vuelto a calzarse los patines gracias a un regalo: "he vuelto a patinar, me han regalado unos patines y todas las protecciones", ha comentado.

Su nueva filosofía la resume él mismo con humor: "ahora patino muy bien en modo geriátrico", con más precaución y en compañía de su familia. "Yo a mi royete ahí, vamos ahí, a veces al puerto de Valencia con mis hijos, y a funcionar", ha contado. Una historia que recuerda a la de otros oyentes que, pasados los años, siguen manteniendo vivas sus aficiones y demuestra que nunca es tarde para retomar viejas pasiones.

Alamy Stock Photo Iluminación en rodillos en el parque de El Retiro de Madrid

Las presentadoras han concluido destacando la importancia de la seguridad en esta práctica. Con la vuelta de aficiones como el patinaje, es fundamental usar "más precaución y con las protecciones" necesarias. Como señalaba Rosa Rosado, a veces con todo el equipamiento puesto los patinadores parecen sobrecargados de "complementos", pero es un peaje necesario para disfrutar de la actividad sin sustos.