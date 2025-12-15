Mayte Alcaraz, sobre Sánchez y la corrupción: "No podía hacer otra cosa que huir hacia adelante, despachando así la mayor crisis en los siete años de gobierno"

La periodista Mayte Alcaraz, en su 'apunte en femenino singular' en el programa 'La Linterna' de COPE, ha analizado la respuesta de Pedro Sánchez a la crisis política actual. Alcaraz define al presidente del Gobierno como un escapista que, ante las dificultades, opta por huir hacia adelante en lugar de afrontar las consecuencias.

Una estrategia de 'escapismo'

Según Alcaraz, Sánchez actúa fiel a su perfil de escapista, llegando a evitar la tradicional rueda de prensa de balance de año para no coincidir con la situación de su candidato extremeño. En su lugar, ha despachado "la mayor crisis en los siete largos años que lleva gobernando" con el anuncio de un nuevo abono transporte y una reunión con Oriol Junqueras.

No podía hacer otra cosa que huir hacia adelante, despachando así la mayor crisis en los siete años de gobierno" Mayte Alcaraz Analista de La Linterna

La colaboradora de COPE ha puesto el foco en la reunión con el líder de ERC, celebrada a petición del propio Sánchez. "A un delincuente al que sacó de la cárcel lo convierte en su salvador", ha sentenciado Alcaraz, sugiriendo un pacto de conveniencia mutua que resume en la frase "Hoy por ti, Oriol, y mañana por mí". Para la periodista, esta fotografía es "otro desdoro" para un presidente que defiende su gestión frente a los casos de corrupción.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

A un delincuente al que sacó de la cárcel lo convierte en su salvador" Mayte Alcaraz Analista de La Linterna

Sin asunción de responsabilidades

Alcaraz también ha señalado que la verdadera clave de la estabilidad de Sánchez no reside en Esquerra, sino en Puigdemont y Podemos. La periodista ha hecho hincapié en la ausencia de consecuencias políticas directas, afirmando que no habrá "ni adelanto electoral ni cuestión de confianza ni dimisión ni siquiera crisis de gobierno".

Finalmente, ha criticado la falta de explicaciones en el Congreso, que permanecerá "cerrado hasta febrero, como si no pasara nada". Esta forma de actuar, según Alcaraz, representa la quintaesencia del estilo del presidente, una actitud que define como "Sánchez en estado puro".

La “huida hacia adelante” a la que alude la periodista se materializó en el anuncio de una medida de gran calado social: la creación de un abono transporte único para toda España. Este abono, con un coste de 60 euros al mes (30 para los jóvenes), permitirá el uso de autobuses, Cercanías y trenes de media distancia a partir de enero, una iniciativa con la que el presidente busca, según sus palabras, apostar por la "movilidad sostenible" y la "clase media y trabajadora".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

En su comparecencia, Sánchez también abordó los escándalos que rodean a su partido y a su entorno. Pese a la investigación sobre su mujer y su hermano y las denuncias internas por acoso, el presidente defendió su gestión frente a los casos de corrupción, asegurando que actúa con “contundencia y transparencia”. Lejos de la autocrítica, Sánchez instó al resto de formaciones a seguir su ejemplo y calificó de "Torquemadas" al PP y Vox por sus críticas, rechazando así cualquier atisbo de crisis en el Ejecutivo.

Sin embargo, esta estrategia no ha convencido ni a la oposición ni a sus socios de investidura. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, calificó la comparecencia de “mitin” desde “la zona 0 de la corrupción”. Más duro fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le pidió a Sánchez que “deje de pensar que todo es una conspiración”, una muestra del descontento que se extiende entre quienes, como señala Alcaraz, son clave para su estabilidad. El malestar con la situación actual del PSOE es palpable incluso entre sus aliados parlamentarios.