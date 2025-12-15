Beatriz Gutiérrez, experta en terrorismo: "En Al-Andalus siempre vamos a estar amenazados, salvando las distancias, pasa como con la franja de Gaza"

La tragedia ocurrida durante un festival judío en Sídney ha sido analizada en el programa La Linterna de COPE, donde el periodista Ángel Expósito ha conversado con Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones y Terrorismo Internacional de la Universidad Europea de Madrid, y Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en Seguridad Nacional. Ambos expertos han desgranado las claves de la masacre y la naturaleza de la amenaza yihadista que persiste a nivel global.

El análisis de la amenaza yihadista

Beatriz Gutiérrez ha explicado que el terrorismo yihadista siempre busca provocar múltiples víctimas, por lo que las grandes aglomeraciones son un objetivo potencial constante. “En ese sentido, sea por antisemitismo, o sea, porque por cualquier otra causa, la población tiene que mantenerla un cierto nivel de alerta, siempre”, ha señalado la experta durante su intervención.

Preguntada sobre si este tipo de terrorismo es “contagioso”, Gutiérrez ha confirmado que existe literatura académica que apunta a un posible efecto contagio. Según la profesora, cuando se produce un atentado “queda clara la vulnerabilidad que se ha producido sobre una comunidad”, lo que aumenta las probabilidades de que se produzcan ataques por imitación a corto o medio plazo.

Los terroristas son psicológicamente, psiquiátricamente sanos" Beatriz Gutiérrez Profesora de relaciones y terrorismo internacional de la Universidad Europea de Madrid

Sobre el perfil de los terroristas, Gutiérrez ha sido tajante al diferenciar la radicalización de los trastornos mentales, citando al psiquiatra forense Marc Sageman. “Los terroristas son psicológicamente, psiquiátricamente sanos. Es un problema de radicalización, no es un problema de enfermedad mental”, ha afirmado, argumentando que una persona con una patología no podría ejecutar un atentado con el nivel de planeamiento requerido.

La experta ha sostenido que la guerra de Gaza funciona como una “excusa” para una ideología subyacente de enfrentamiento. Cuestionada sobre la amenaza en España, ha sido clara: “En Al-Andalus siempre vamos a estar amenazados, porque es un tema recurrente. Es un territorio, pues, salvando las distancias, pasa un poco como con la franja de Gaza, es un territorio que ha sido musulmán, y en la ideología yihadista es un territorio que se sigue reclamando como musulmán”.

Patronato de la Alhambra Alhambra de Granada

El perfil de los terroristas y el papel de las redes

Por su parte, Luis de la Corte ha añadido que, aunque en los últimos dos años se ha señalado a la comunidad judía como objetivo, “el objetivo somos todos”. El experto ha alertado del riesgo creciente que suponen extremismos de distinto signo ideológico, como la extrema derecha o la extrema izquierda, que también están implicados en tramas para cometer actos violentos.

De la Corte ha destacado el papel de las redes sociales como un “multiplicador de las posibilidades de difusión de la ideología”. Ha explicado que, en países occidentales, cerca del 80% de los procesos de radicalización se dan en un ámbito completamente online, donde las “cámaras de eco” retroalimentan a los individuos hasta que alguno toma la decisión de actuar.

La masacre de Sídney: un héroe y una ciudad en duelo

El atentado, perpetrado por un padre y un hijo, dejó un balance de 16 muertos y 40 heridos. En medio del terror, emergió la figura de Ahmed al Ahmed, un inmigrante sirio que se abalanzó sobre uno de los terroristas cuando se quedó sin munición, logrando arrebatarle el arma. Su acto heroico, que le dejó herido, ha sido aclamado internacionalmente e incluso el expresidente Donald Trump ha elogiado su valentía.

Ye Myo Khant La playa de Bondi Beach, en Sídney

La masacre ha conmocionado a una ciudad multicultural como Sídney. Testigos como Daniel, que se salvó por poco, han relatado el horror vivido. En declaraciones a 'Herrera en Cope', contaba cómo el lugar del tiroteo era su punto de encuentro habitual para surfear: “Había salido 10 minutos antes y, pues, a lo mejor era uno de los que habían muerto”.

Las muestras de cariño y apoyo se han sucedido en Bondi Beach, mientras el primer ministro australiano ha prometido endurecer las leyes de armas y erradicar el antisemitismo. La condena al ataque ha sido global, y el Papa León XIV ha pedido el fin de la violencia antisemita: “Basta ya de estas formas de violencia, debemos eliminar el odio de nuestros corazones”.

Finalmente, Luis de la Corte ha lanzado una última advertencia sobre la percepción del riesgo. Ante la pregunta de si la sociedad es consciente de la amenaza, su respuesta ha sido un “no” rotundo. “Somos conscientes cuando se acumulan varios incidentes, pero en cuanto pasa un cierto tiempo, nos olvidamos”, ha concluido el experto, subrayando la naturaleza fluctuante de la conciencia pública sobre el terrorismo.