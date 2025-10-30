Germán: "Duermo con el mismo pijama desde hace 52 años, tanto invierno como en verano, es el mejor"

El programa Herrera en COPE, conducido por Alberto Herrera, ha explorado en su sección 'la hora de los Fósforos' una de las costumbres más personales de la audiencia: cómo duermen y qué ropa eligen para ello. Las respuestas de los oyentes, conocidos como "fósforos", han revelado un variado abanico de hábitos que van desde el pijama tradicional hasta el uniforme militar, pasando por la lencería o, simplemente, ninguna prenda.

Una de las primeras llamadas ha sido la de Ana, quien ha confesado que, pese a tener el "cajón lleno de pijamas nuevos", siempre acaba durmiendo con los más viejos que tiene, algunos con "tres o cuatro años" de antigüedad. En el plató, esta idea ha sido respaldada, destacando la comodidad de las prendas que ya tienen "pelotillas" por el uso.

Prendas para seducir o triunfar

No todas las elecciones son por comodidad. Miguel Ángel, un oyente del Atlético de Madrid, ha explicado que tiene dos uniformes para dormir. De lunes a jueves, camiseta del Atleti y calzoncillo. Sin embargo, el fin de semana se pone la camisa de alférez con la que conoció a su mujer. "Como triunfo, me pongo el uniforme de Alférez", ha afirmado.

En una línea más seductora se encuentran otras oyentes. Carmen ha contado que ella duerme "con picardía de toda la vida", sin importar si es invierno o verano. Por su parte, Isabel ha rememorado el icónico camisón que llevaba Kim Basinger en la película 9 semanas y media. "Es que es tan mono acostarte con un camisón, ¡pero cómo te vas a acostar con una camiseta!", ha defendido.

Dormir sin nada: una costumbre para toda la vida

En el extremo opuesto se encuentra Germán, quien ha sorprendido al revelar que duerme completamente desnudo, o "en pelotilla picada", desde hace 52 años. "Es mi piel", ha sentenciado. Lejos de ser un problema, ha asegurado que su mujer está totalmente acostumbrada. Los colaboradores del programa han apuntado que dormir piel con piel aumenta la oxitocina y es una práctica "muy saludable".

Cuando el cuerpo cambia los hábitos

La temperatura corporal también es un factor decisivo. Hito, cuyo nombre real es Sagrario, ha compartido cómo una reducción de estómago cambió su forma de dormir. Tras perder mucho peso, empezó a sentir mucho frío, por lo que ahora duerme con "pijama de franela" y "calcetines" incluso en verano, un hábito que antes le habría parecido impensable.

El propio presentador, Alberto Herrera, ha admitido tener sus propias costumbres: un kimono japonés para sus estancias en la montaña, su camiseta del Betis y otra prenda con un parche casero. La conversación también ha surgido a raíz de una anécdota de un colaborador, quien confesó haberse enterado con 33 años de que los colchones tienen una cara de invierno y otra de verano, un detalle de "cultura popular" que muchos desconocían.