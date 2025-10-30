Alberto Herrera (33): "Me acabo de enterar que los colchones tienen una cara de invierno y otra de verano; yo pensaba que tenía que darle la vuelta cuando cumpla 8 años"

El presentador Alberto Herrera ha protagonizado un divertido momento en su programa, 'Herrera en COPE', al compartir un descubrimiento que ha hecho a sus 33 años. Durante la sección 'La hora de los Fósforos', el comunicador ha confesado que desconocía por completo una característica esencial de su propio colchón, el cual compró hace ya siete años.

Todo ha surgido a raíz de una conversación con un compañero, Naranjo, sobre los hábitos de sueño. "Me dice, Naranjo, ¿tú el colchón le has dado la vuelta? Le digo, como que la vuelta", ha relatado Herrera. Fue entonces cuando descubrió que los colchones tienen dos caras diferenciadas: "Me acabo de enterar yo de que tiene una cara de invierno y otra de verano".

La noche y sus manías

La anécdota ha dado pie a que los oyentes compartieran sus propias costumbres a la hora de dormir. Entre las llamadas, un hombre ha asegurado que lleva 52 años durmiendo desnudo, lo que define como "mi piel". Otra oyente, Ana, ha admitido tener "el cajón lleno de pijamas nuevos, sin estrenar," pero dormir siempre con los "más viejos", de hasta "3 o 4 años".

Uno de los casos más curiosos ha sido el de Miguel Ángel, quien ha explicado sus dos "uniformes" para dormir. De lunes a jueves, utiliza "la camisa del Atleti y calzoncillo", pero el fin de semana se pone el uniforme de alférez con el que conoció a su mujer para "triunfar".

El debate también ha abordado cómo los cambios corporales afectan al sueño. Hito, una oyente, ha contado que desde que se sometió a una reducción de estómago y perdió mucho peso, siente mucho frío. "Duermo con pijama de franela, en invierno, con calcetines", ha explicado, una costumbre que mantiene incluso en verano.

Del picardías al camisón de Kim Basinger

El estilo para dormir ha generado un animado debate. Mientras Carmen, "fósfora" veterana, ha defendido dormir "con picardías de toda la vida", otra oyente llamada Isabel ha apostado por el glamur. Ésta ha confesado que usa camisones inspirados en el que llevaba Kim Basinger en '9 semanas y media' y que los tiene "de todos los colores".

Isabel ha defendido su elección con vehemencia: "Es tan mono acostarte con un camisón, ¿cómo te vas a acostar con una camiseta? ¡Ni de broma!". Por su parte, el propio Alberto Herrera ha terminado confesando sus propias manías: desde usar un kimono japonés cuando está en la montaña a tener una camiseta del Betis y otra remendada por él mismo con un trozo de un calcetín que lleva la cara de su hermana.