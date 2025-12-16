Pilar García de la Granja, sobre el abono de transporte único de 60 euros: "Parece de sentido común que todo el mundo tenga un salario que lo pague y no tener que subvencionarlo"

En el programa Herrera en COPE, durante la sección 'Economía de bolsillo', la periodista Pilar García de la Granja ha analizado junto a Sergio Barbosa la nueva medida anunciada por el presidente del Gobierno: un abono de transporte único de 60 euros. Pese a que el presidente Pedro Sánchez presume de datos económicos como récords de ingresos para los pensionistas y cifras históricas de empleo, su propuesta estrella para el próximo año se centra en una nueva subvención al transporte.

Un abono con limitaciones

Según lo anunciado por el presidente, las ayudas vigentes al transporte público se prorrogarán durante el año 2026. La principal novedad es la creación de un abono único que entrará en vigor el 15 de enero. Este abono funcionará como una tarifa plana de 60 euros por 30 días para la población general, y de 30 euros para los jóvenes de hasta 26 años. Permitirá viajar por todo el país en trenes de Cercanías y Media Distancia, así como en autobuses de competencia estatal.

Sin embargo, la medida presenta importantes limitaciones. Pilar García de la Granja ha señalado que el abono no se aplicará, de momento, ni al metro ni a los autobuses urbanos, ya que las administraciones autonómicas y municipales no se han sumado al programa. Además, tampoco sirve para los trenes de alta velocidad, descartando la idea inicial de un modelo similar al de Alemania o Austria, donde un pase único permite viajar sin límites.

Anuncio electoral sin memoria económica

La experta ha calificado la medida como un "anuncio electoral". Ha recordado que las ayudas similares mantenidas este año costaron 1.608 millones de euros y que, para este nuevo abono único, todavía no se conoce el coste. "No sabemos todavía lo que nos va a costar, porque no hay memoria económica", ha afirmado García de la Granja.

Parece de sentido común que todo el mundo tenga un salario que le permita pagar su comida, el alquiler, la hipoteca y el transporte, y no subvencionarlo todo el día" Pilar García de la Granja Experta económica

Finalmente, Pilar García de la Granja ha compartido su reflexión principal sobre el modelo de ayudas continuas. Para la periodista, la clave no está en las subvenciones, sino en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. "Parece de sentido común que todo el mundo tenga un salario que le permita pagar su comida, el alquiler, la hipoteca y el transporte, y no subvencionarlo todo el día", ha concluido en los micrófonos de COPE.