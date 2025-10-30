Nagore (8), aficionada del Osasuna: "He visto algunos fichajes que ha hecho Vicente Moreno que no me han gustado"

A Nagore la pillaron los de El Día Después en la previa del Osasuna-Celta de Vigo a punto de entrar a su localidad. Porque Nagore es socia rojilla.

Ocho años tiene y sabe más de fútbol que algún entrenador que hemos tenido en el Atleti.

Más allá de que esa navarrica apunte maneras de poder arrasar con lo que se le ponga por delante, la historia de Nagore cuenta que, seguramente, haya pasado muchas horas con su padre. O con su madre. O con los dos. Pero lo habitual es que esa conexión haya sido con su padre, porque todas las que hemos sido niñas futboleras sabemos que ese nexo existió. Sabemos que podríamos haber elegido el ballet, pero al fútbol te llevaba de la mano tu papá. Y Nagore podrá, algún día, cambiar la letra de Sabina.

EFE PAMPLONA, 26/10/2025.- El delantero de Osasuna Ante Budimir celebra tras marcar el 1-1 ante el Celta, durante el partido de LaLiga de fútbol que CA Osasuna y Celta de Vigo disputan este domingo en el estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE/Iñaki Porto

Con mi mamá de la mano.

Osasuna encontró el camino pero se condena con sus errores ante el Celta

Y el partido que Nagore iba a presenciar desde la grada, lamentablemente para los intereses rojillos, acabó con la primera derrota de la temporada en El Sadar (2-3) frente al Celta de Vigo. Según el análisis realizado en el Tertulión Rojillo de COPE Navarra, la actuación del equipo fue notable y dominó la mayor parte del encuentro. Sin embargo, el conjunto navarro se vio penalizado por tres graves errores defensivos que le costaron la victoria, una situación frustrante dado el buen juego desplegado.

En COPE Navarra, Javier Salvador, Javier Iborra, Iñigo Orbaiz y Fernando Ruiz, coincidieron en un diagnóstico agridulce. Javier Salvador lo resumió como "el camino a seguir, pero con matices". El consenso es que la propuesta valiente y ofensiva de Osasuna es la correcta, pero los "matices" son los errores individuales groseros que, como apostilló Orbaiz, "se repiten jornada tras jornada y que cuestan puntos".

A pesar de la derrota, los analistas destacaron el gran partido de jugadores como Moi Gómez o Moncayola. No obstante, la principal preocupación que se puso sobre la mesa en el debate de COPE Navarra es la falta de un segundo goleador que acompañe a Ante Budimir, quien, pese a su doblete, también marró un penalti decisivo. La duda, planteada por Fernando Ruiz, sobre "quién va a ser el segundo goleador de Osasuna" pone el foco en la gestión de la delantera. Puedes escuchar aquí el análisis íntegro.