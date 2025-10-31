Ana: "Me reía de mi madre y ahora me pasa lo mismo; todas las noches me acuesto con un pijama viejo pero el cajón lo tengo lleno de nuevos sin estrenar"

El programa Herrera en COPE ha vuelto a ser el escenario de las confesiones más personales de sus oyentes. Durante la sección 'La hora de los Fósforos', conducida por Alberto Herrera, el tema giraba en torno a las costumbres para dormir, y fue entonces cuando Ana, una oyente, llamó para compartir una particular manía que ha heredado de su madre.

La mujer ha explicado que, aunque tiene "el cajón lleno de pijamas nuevos, sin estrenar", siempre opta por dormir con "los más viejos que tengo". Ana admitió entre risas que antes se burlaba de su madre por hacer exactamente lo mismo, una costumbre que ahora ella misma perpetúa y que demuestra cómo los hábitos familiares pueden transmitirse de generación en generación.

Del uniforme militar a dormir sin nada

La historia de Ana dio paso a otras confesiones igual de llamativas. Miguel Ángel, por ejemplo, reveló que tiene dos 'uniformes' para dormir: una camiseta del Atleti con calzoncillo para los días de diario y, para el fin de semana, se pone la camisa de alférez con la que conoció a su mujer. Por su parte, Germán afirmó llevar "52 años" durmiendo como su madre lo trajo al mundo, en pelotilla picada, ya que le "agobia mucho una camiseta que se te retuerza".

Otro caso que ha llamado la atención ha sido el de Hito, quien tras una reducción de estómago experimenta mucho frío y ahora duerme con pijama de franela y calcetines incluso en verano. "Mi marido dice, lo único bueno, y de que estás tranquilo, dice, pero vamos, que no puedo tocarte", comentó con humor sobre su nueva situación.

El glamour en el dormitorio

El debate sobre la ropa de dormir también abordó el glamour. Isabel defendió el uso del camisón, inspirado en el que llevaba Kim Basinger en '9 semanas y media', asegurando que los tiene "de todos los colores". En una línea similar, Carmen contó que ella duerme "con picardía de toda la vida", sin importar si es invierno o verano.

El propio Alberto Herrera no se quedó atrás y compartió sus propias preferencias. El presentador confesó que en la montaña le encanta dormir con un kimono japonés, aunque también recurre a su "camiseta del Beti de toda la vida" e incluso a una camiseta con agujeros que él mismo parcheó con la cara de su hermana recortada de un calcetín.

La sección concluyó con una anécdota del equipo, donde uno de los colaboradores confesó haberse enterado con 33 años de que los colchones tienen una cara de invierno y otra de verano, una revelación que desató las risas y demostró que nunca es tarde para aprender algo nuevo sobre los objetos más cotidianos.