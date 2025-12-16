Uri Geller, al detalle: las anécdotas de un hombre que sorprendió a la España de los 70

El programa Herrera en COPE ha abordado el misterio de la telepatía y la telequinesia en la sección 'Lo Misterioso'. El periodista Javier Sierra, en conversación con Alberto Herrera, ha desgranado la asombrosa vida de Uri Geller, que asombró a España en 1975 tras doblar cucharillas con el poder de su mente en Televisión Española ante 20 millones de personas.

Un psíquico en la Guerra Fría

Javier Sierra ha relatado que la CIA reclutó a Uri Geller en 1972 y lo llevó al Instituto Stanford de Investigaciones para someterlo a experimentos de telepatía y control mental. La agencia de inteligencia estaba "muy obsesionada" con el tema, ya que "pensaba que los soviéticos estaban utilizando estos poderes contra ellos", por lo que decidieron contraatacar contratando a Geller.

Según Sierra, Geller realizó "cosas asombrosas", como doblarle un anillo en la mano al padre de la carrera espacial, Wernher von Braun, hasta rompérselo. También convenció al astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, quien realizó un experimento telepático desde el espacio con cartas Zener durante su misión.

El periodista también ha hecho referencia al programa Stargate, un proyecto secreto del gobierno de EE.UU. En 2017, Barack Obama desclasificó 930.000 documentos, entre los que se incluían detalles de la misión de Geller en las conversaciones de Ginebra entre Reagan y Gorbachov. Su objetivo era "bombardear mentalmente a Gorbachov para que firmara el armisticio, la reducción de armamento nuclear en el mundo".

Negocios, fortuna y celebridades

La carrera de Geller también tuvo un lado lucrativo. En 1978, fue contratado por el presidente de México, José López Portillo, para "encontrar vetas de petróleo". Utilizando un péndulo y un mapa, localizó varios yacimientos que fueron explotados con éxito, lo que le llevó a fundar la empresa Uri Geller Associates para buscar materiales llevándose una comisión por los hallazgos.

Estas comisiones le permitieron amasar una gran fortuna. Sierra ha contado que cuando conoció a Geller en 1992, este "tenía una mansión en Londres y una fortuna en el banco de 72 millones de dólares". Su fama también le ha permitido entablar relación con multitud de celebridades, como ha revelado el propio Geller a Sierra en una reciente videoconferencia desde su museo en Tel Aviv.

Durante la llamada, Geller le mostró al periodista un curioso objeto en su colección: un mechón de pelo de Donald Trump. "Este es un mechón de pelo de Donald Trump", le dijo Geller, explicando que el expresidente se lo regaló como correspondencia a uno de sus trucos. En el museo también se exponen objetos como "las gafas de John Lennon" o "dibujos de Andy Warhol".

Dalí y la esfera de Da Vinci

Una de las relaciones más fascinantes fue con Salvador Dalí, quien contactó a Geller tras su aparición en TVE en 1975. Dalí, que "estaba pintando relojes blandos y cucharas dobladas", quedó "fascinado" y lo invitó a su suite en el Hotel Ritz para pedirle una demostración privada, donde Geller dobló una cucharilla del servicio de café sobre la mano del pintor.

Library of Congress Salvador Dalí

Tras este encuentro, se hicieron amigos y Dalí le regaló a Geller una esfera de cristal de roca que, según le dijo, "perteneció a Leonardo da Vinci". Aunque Geller no le dio importancia al principio, todo cambió en 2017 con la subasta del "Salvator Mundi", el cuadro más caro de la historia atribuido a Da Vinci, en el que Jesús sostiene una esfera idéntica a la que le dio el pintor.

Además, Sierra ha revelado que Geller animó a Dalí a terminar su tarot, una obra que el pintor había empezado. Como prueba, el psíquico le mostró a Sierra cómo, al juntar ciertas letras hebreas ocultas en los arcanos mayores, se forma el nombre de Uri Geller, un detalle que "no lo habían visto ni siquiera los expertos en Dalí".