Siro López, tras el discurso de Florentino Pérez sobre el caso Negreira: "Si Laporta no hubiera hablado, habría pasado de soslayo, no habría sido tan agresivo"

El reciente discurso en el que Florentino Pérez ha vuelto a la carga por el 'caso Negreira' durante la Asamblea General del Real Madrid sigue generando reacciones. El periodista Siro López, en los micrófonos de 'El Partidazo de COPE', ha analizado la situación y ha señalado directamente a la posterior respuesta del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, como un factor clave para avivar el conflicto entre ambos clubes.

La respuesta de Laporta, el detonante

Según Siro López, la intervención de Florentino Pérez podría haber tenido un impacto mucho menor si no hubiera obtenido una réplica. "Si no hubiera habido respuesta después de la asamblea por parte de Joan Laporta, [...] a lo mejor, hubiera pasado de soslayo", ha comentado el periodista. En su análisis, considera que la contestación del presidente culé, a la que también se sumó la de Joan Gaspar, fue lo que provocó que el presidente blanco "no hubiera sido tan agresivo como ha sido en sus declaraciones".

Otro de los factores que, para el colaborador de 'El Partidazo de COPE', ha influido en la dureza del discurso de Florentino Pérez ha sido "lo que pasó el viernes". López se ha referido a la postura de la Real Federación Española de Fútbol y de LaLiga, cuyo presidente, Javier Tebas, ha contestado a Florentino. En opinión de Siro, esta "pasividad" habría contribuido a "la agresividad que hoy ha mostrado para con el Fútbol Club Barcelona".

EFE El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

Las contradicciones en la versión del Barça

Respecto a las declaraciones de Joan Laporta, Siro López las ha calificado como "más de lo mismo". El periodista ha destacado las aparentes contradicciones en el relato del presidente del Barça, quien por un lado afirma que había informes de antes de su llegada, pero por otro, según López, "resulta que en su época se han hecho desaparecer, en los 5 últimos años es que se hacían desaparecer".

Las palabras de Laporta contrastan, además, con la reciente declaración del hijo de Negreira ante la jueza, tal y como ha recordado Siro López. En su testimonio, el hijo del exárbitro reconoció que "los informes los hacía él, y que por ello había cobrado 60000 euros". Para el periodista, son situaciones que, si él fuera la jueza, "por lo menos me resultarían curiosas".

Europa Press El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta

Si yo fuera la jueza, por lo menos me resultarían curiosas" Siro López Analista de El Partidazo de COPE

La información ha sido completada por Ángel García, quien escuchó los 50 minutos de la declaración del presidente azulgrana. Según se ha comentado en el programa deportivo de COPE, Laporta afirmó que la cifra de "ocho millones de euros por tantos años no le parece caro". Además, el presidente culé ha añadido que a él le dijeron que "los informes los hacía el hijo de un exárbitro, nada más", y que no sabía "si era vicepresidente ni nada", concluyendo que no hay nada nuevo en su declaración.