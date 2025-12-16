"Un trabajador que cobra 30.000 euros brutos al año, a partir de 2026 tendrá que aportar 270 euros para el MEI de las pensiones; 225 los pone la empresa y 45 el empleado"

A partir de 2026, los trabajadores y las empresas en España verán un aumento en las cotizaciones destinadas a sostener el sistema público de pensiones. Este cambio se debe a la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo en la nómina que se incrementará gradualmente hasta 2029. Así lo ha explicado la analista económica de COPE, Victoria Ballesteros, en el programa 'Herrera en COPE' presentado por Sergio Barbosa.

El reto de la generación del 'baby boom'

El MEI nació con el objetivo de reforzar la financiación del sistema ante el envejecimiento de la población. La jubilación de la generación del 'baby boom', que comenzó en 2023 y se extenderá más allá de 2040, supone un aumento considerable del gasto. Según ha detallado Ballesteros, "la media que cobran los nuevos jubilados está rozando los 1.700 euros", lo que ejerce una fuerte presión sobre las arcas de la Seguridad Social.

Alamy Stock Photo Jubilado relajado mirando el mar de San Sebastián

Este mecanismo introduce una cotización adicional que no se destina a una cuenta individual, sino a una caja común para asumir el gasto creciente. Tal y como ha señalado el economista de Fedea, José Ignacio Conde Ruiz, "no se mete en ninguna hucha, esto directamente es que el sistema no es capaz, con las cotizaciones actuales, de cubrir las pensiones actuales". De hecho, actualmente el 30% de las pensiones ya se financia a través de transferencias del Estado y no con las cotizaciones.

El impacto en la nómina

El recargo del MEI, que ya existe en las nóminas, subirá a partir del 1 de enero de 2026. En ese momento, el tipo pasará del 0,8% actual a un 0,90% sobre la base de cotización. La mayor parte de este esfuerzo recaerá en las empresas, que pasarán a pagar un 0,75%, mientras que el trabajador aportará el 0,15% restante. Este incremento será gradual, con el objetivo de alcanzar un tipo del 1,20% en 2029.

Para ilustrar este cambio, Ballesteros ha puesto un ejemplo práctico. Un trabajador con un salario bruto anual de 30.000 euros tendrá que aportar un total de 270 euros al año para el MEI a partir de 2026. De esta cantidad, 225 euros serán abonados por la empresa y los 45 euros restantes por el empleado, lo que supone algo más de tres euros al mes en la nómina.

Aunque para el trabajador el impacto mensual "casi no nos enteramos", en palabras de la experta, para las empresas sí supone un coste laboral adicional significativo, especialmente para aquellas con plantillas grandes, lo que añade más presión sobre sus márgenes. Esta medida llega en un contexto en el que España está aumentando la presión fiscal a un ritmo superior al de la media de los países de la OCDE.