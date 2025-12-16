Rosalía saca el videoclip de 'La Perla' y las redes se le echan encima porque consideran que es muy 'para salir del paso'

El programa 'Herrera en COPE' ha sido el escenario donde Sergio Barbosa y María José Navarro han repasado, en la sección 'Maneras de Vivir', algunas de las polémicas más sonadas de la jornada. La actualidad abarca desde la política estadounidense hasta el Congreso de los Diputados, pasando por la música y el deporte.

La venganza póstuma de Trump

Uno de los temas centrales ha sido la mala relación entre Donald Trump y el cineasta Rob Reiner, recientemente fallecido. Reiner había calificado la posible vuelta de Trump al poder como "el fin de la democracia". Tras su muerte, el expresidente se ha referido a él como un "degenerado mental" y ha llegado a decir que no creía "que fuera a ir al cielo".

Europa Press Rob Reiner y su esposa Michele

Estas declaraciones, pronunciadas en el Despacho Oval, han generado un profundo malestar en el entorno del cineasta y en la industria. Figuras como Whoopi Goldberg han salido en defensa de la memoria de Reiner, mostrando su incomprensión ante la actitud de Trump y llegando casi a las lágrimas en su programa.

En el ámbito nacional, la polémica ha venido de la mano de Gabriel Rufián durante la comisión de investigación de la DANA. El portavoz de ERC ha interpelado a Salome Pradas, exconsejera de emergencias del gobierno valenciano.

El diputado también ha aprovechado para atacar al expresidente valenciano, Carlos Mazón, a quien ha calificado de "miserable, psicópata e inútil". El gesto ha sido calificado como una instrumentalización del dolor y una búsqueda de "morbo" que sobrepasa los límites parlamentarios.

De la música al fútbol

El mundo de la música también ha tenido su controversia con el lanzamiento del videoclip de 'La Perla' de Rosalía. Los seguidores de la artista han criticado la pieza por considerarla "demasiado sencilla" y "para salir del paso", especialmente en comparación con el primer vídeo de su nuevo disco. También sorprende que se haya elegido este tema, que aunque es el que más suena, no está considerado el mejor del álbum.

Por otro lado, el futbolista del Betis, Aitor Ruibal, ha vuelto a ser objeto de insultos homófobos, esta vez en el campo del Rayo Vallecano, por llevar las uñas pintadas. El jugador ha lamentado la situación con resignación: "Da igual, esto me pasa en todos los partidos, así que no pasa nada".

Finalmente, el debate ha concluido con una nota lingüística, al comentar las nuevas palabras aceptadas por la RAE, como 'loguearse' o 'farlopa'. Esto ha abierto una conversación sobre el uso de términos de moda como "empoderar", "resiliencia" o la expresión "poner en valor".