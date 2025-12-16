La RAE admite 'bocachancla' y 'hashtag' y abre el debate sobre las palabras que faltan en el diccionario

El diccionario es un ente vivo que se actualiza cada año con los términos que se imponen en el lenguaje.

La Real Academia Española (RAE) acaba de anunciar sus nuevas incorporaciones, un momento que la periodista Marta San Miguel ha aprovechado en la sección ‘Traficantes de Palabras’, de 'Herrera en COPE', para reflexionar sobre las palabras que, pese a su uso extendido, aún no figuran en él.

San Miguel ha explicado que la entrada de nuevos términos es como si se encontraran “nuevas especies animales que se cuelan en nuestras casas para modificar la forma en la que hablamos”. Gracias a la última actualización de la RAE, ya se pueden usar de pleno derecho palabras como loguear, hashtag, chimpa o su preferida, bocachancla.

La jerga que construye nuestro mundo

Para la periodista, “para que algo exista, hay que nombrarlo”, y por ello ha propuesto pensar qué palabras del diccionario cotidiano merecerían ser incluidas. Ha defendido que son precisamente los términos que usamos a diario los que “construyen el mundo en el que vivimos”, especialmente en un año en que la actualidad ha pervertido el significado de palabras como chistorra o lechuga.

'Romantizar', el término que no existe

Como ejemplo, San Miguel ha compartido una experiencia personal con su hijo, a quien anima tras perder un partido de fútbol advirtiéndole que “no hay que romantizar la derrota”. Aunque la palabra 'romantizar' no existe oficialmente, explica que su hijo entiende perfectamente el significado que ella le quiere transmitir.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado (c), el director honorario de la RAE, Víctor García de la Concha (d), y la Vicedirectora de la RAE, Carme Riera (i), a 23 de octubre de 2025, en Madrid (España)

En su opinión, “'romantizar' sería un término estupendo” para definir, por ejemplo, “lo que hace el CIS o lo que se transmite en las declaraciones de una noche electoral”. Con ironía, ha concluido que “quizá por eso no está aún en el diccionario”.