Espe: "Tengo una palabra que repito mucho que es 'mocé'. Es una expresión que se usa mucho en la provincia de Huesca, entre los oscenses"

El programa 'Herrera en COPE', conducido por 'Alberto Herrera', ha dedicado su sección 'La Hora de los Fósforos' a explorar la 'riqueza lingüística' de España. Los oyentes han participado activamente para compartir la 'jerga de su tierra', creando un mosaico de 'palabras, expresiones y acentos' que refleja la diversidad cultural del país.

Una de las intervenciones ha sido la de 'Espe', residente en 'El Puerto de Santa María'. La oyente ha explicado el uso de la palabra 'moce', una 'expresión oscense' utilizada en el norte de 'Huesca' para referirse a un chico o a un hombre. "Oye, Mocé, decirle algo, esto es una expresión oscense", ha relatado Espe, quien pese a su acento de Zaragoza, conserva esta curiosa palabra de sus orígenes.

Un viaje de La Mancha a Córdoba

Desde La Mancha, una oyente llamada Victoria ha compartido la expresión 'eres un pielgo'. Tras una consulta, el propio presentador ha aclarado su significado, proveniente del latín: "persona muy delgada, endeble, floja o poca cosa, un término usado en la Castilla Rural, Extremadura y Andalucía Occidental".

La provincia de Córdoba ha tenido una presencia notable, con varios oyentes aportando sus localismos. Entre ellos se ha hablado de 'pegolete', que significa "tontería", o la expresión 'que te acuestes', utilizada para zanjar una conversación. También se ha mencionado el término 'averiguado' para indicar que algo está terminado.

Imagen de Córdoba desde la calle Osario Romano

Por su parte, Luz, del Campo de Gibraltar, ha puesto sobre la mesa el 'llanito', la curiosa mezcla de español e inglés de la zona. En su trabajo, dando citas, escucha frases como "Tú me das un appointment mi niño". Esta fusión lingüística da lugar a expresiones únicas que sorprenden fuera de la comarca.

La sección también ha servido para recordar otras muchas palabras como 'pichín' en Bilbao, 'chorraera' para los toboganes en Málaga o 'fartusco' para referirse a alguien molesto, demostrando que el 'vocabulario popular' español goza de una excelente y variada salud.

El origen de las frases hechas, a debate

Más allá de los localismos y la jerga de cada zona, el castellano cuenta con un vasto repertorio de frases hechas que han trascendido generaciones y cuyo significado original a menudo se diluye. El experto José Talavera, en el programa Poniendo las Calles, arrojó luz sobre el origen y el significado de algunas de estas construcciones populares que, en ocasiones, se utilizan de forma incorrecta, enriqueciendo el conocimiento sobre la evolución del idioma.

Alamy Stock Photo Bandera de España

Expresiones como estar en el quinto pino, meter la gamba o llevarse el gato al agua son comunes en el habla cotidiana de muchos españoles. Sin embargo, su origen histórico a menudo se desconoce, lo que puede llevar a un uso impreciso. Este fenómeno lingüístico demuestra cómo ciertas construcciones se asientan en el imaginario colectivo, convirtiéndose en un objeto de estudio que fascina tanto a expertos como a hablantes. Escúchalo aquí.