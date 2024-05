Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en la ley de Amnistía aprobada el jueves 30 de mayo en el Congreso de los Diputados por 177 votos a favor, superando por dos votos la mayoría absoluta. Una ley que borra los delitos del proceso independentista de Cataluña desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023.

Y, también, en Francisco Camps tas la primera entrevista concedida a los medios de comunicación a Carlos Herrera, una vez conocida su inocencia en el caso Gürtel tras 15 años de calvario:

Audio





A medida que escuchaba la conversación, conFrancisco Camps, me vinieron a la memoria los protagonistas de dos novelas, Edmundo Dantés y Josef K.. El Conde de Montecristo me deslumbró en la adolescencia y, años más tarde, 'El Proceso', de Kafka, marcó una parte de mi juventud. Como los protagonistas de estas dos novelas, Francisco Camps ha estado preso en esa insoportable cárcel del señalamiento injusto, de llevar a todas partes una culpabilidad errónea, el tormento -mes a mes, año tras año- de la injusticia contra la que se requiere tanta paciencia como perseverancia y valor.





Aprobada la ley de Amnistía: retrocedemos a los peores años de la España del 36

Y, hoy, después de que, ayer, retrocediéramos a los peores años de la España del 36, se hace más evidente la necesidad de una justicia independiente y el peligro de deslizarnos hacia el abismo del dictador. En el año 1936, el PSOE hizo dos cosas: formar el Frente Popular, prometiendo que se respetaría el separatismo de Cataluña, y llevar a cabo un fraude electoral, mediante un pucherazo indecente, porque no ganaron las elecciones.

El PSOE, en el Congreso, evidenció el mismo Frente Popular de 1936 y aprobaron una 'Indecente Amnistía'

Y, ayer, el PSOE, en el Congreso, evidenció el mismo Frente Popular formado de 1936 -con socialistas, comunistas y separatistas, votando juntos- y aprobaron una 'Indecente Amnistía', que puede consagrar la desigualdad entre los españoles, y aprobar la situación de que un castellanomanchego -que, por cierto hoy celebra el día de su Comunidad- sea metido en la cárcel por malversar fondos públicos, mientras un separatista catalán será alabado por cometer ese delito. Los votos no lo tapan todo. Y aunque el Congreso, por mayoría absoluta, apruebe que el agua no se compone de hidrógeno y oxígeno, sino de hidrógeno y azufre, será un disparate irracional.

Por eso, la resistencia y el ejemplo de personas como Francisco Camps, me transmiten esperanza, y me invitan a creer que no todos los españoles están adormecidos e indiferentes, y que hay quienes saben muy bien que la indiferencia fortalece a los totalitarios -que por cierto siempre acusan de totalitarios a los demás- porque es la extrema totalitaria la que aprueba leyes mostrencas, que mañana servirán para pisar el cuello de los que creen que nunca sucede nada. Y sucede que, de vez en cuando, un hombre nos despierta con su conducta ejemplar.





