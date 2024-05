Luis del Val: “Zelenski sabe que las corbatas no son para la guerra”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a España; y en la ley de amnistía que se aprobará este jueves:

Audio









He observado, en alguna ocasión, que en todas las bodas de ricos hay parientes pobres, que se esfuerzan por vestirse como si no lo fueran, y se les nota. Eso no le sucede a Zelenski, que es rico en valor, y en las visitas oficiales no prescinde de la camiseta de combate, porque sabe que las corbatas no son para la guerra.





Salir a recolectar dinero no se puede hacer como si lo fueras a dar

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, como actor y director de películas y series de televisión, sabe bastante de la importancia de la imagen, y salir a recolectar dinero no se puede hacer como si lo fueras a dar, porque eso se queda cuando vas a pedir un préstamo al banco, que ahí, sí, te tienes que vestir como si no lo necesitaras.

Ayer, Pedro I, el Mentiroso, vistió su desprecio al Parlamento y la evidencia de que actúa como si esto no fuera un país democrático, sino un cortijo del que es dueño. Eso sí, les hizo un gran favor a sus socios de Gobierno y apoyos parlamentarios, porque les evitó tener que ponerse en evidencia, y mostrar su apoyo a Putin.

Así, actuando como el amo del cortijo, les dio oportunidad de que los comunistas se quejaran amargamente de que no les habían consultado, y mantuvieran oculto su apoyo a Putin. Y no te digo nada los secesionistas catalanes, que acudieron a Moscú a pedir ayuda financiera y militar, en ese sueño de que con Rusia se separarían de España, miembro de la Unión Europea, y, luego, despedirían a Rusia, e ingresarían en la Unión Europea. Ya sabíamos que el nacionalismo entontece, pero no hasta esos grados de estupidez.





"La amnistía se aprobará, pero no se aplicará"

Por cierto, la amnistía, con los antecedentes de Putin y el separatismo, va a ser recibida en la Unión Europea con más recelo del que se imagina el Cobarde Prófugo, que puede descorchar pasado mañana una botella de cava, pero los turrones navideños no se los comerá en Cataluña. Lo sé, no de buena tinta, sino de buen teléfono, y creo que eso lo conoce mejor que yo Pedro I, El Mentiroso: que la amnistía se aprobará, pero no se aplicará.

Ayer, Zelenski, al que le ofrecieron los rusos un puente de plata -o de oro- para que se marchara, y eligió quedarse y dar la cara por los suyos, nos vino a recordar que Europa está en guerra. Y, que, por ahora, solo ponemos dinero, pero que si las cosas se estropean, también tendremos que poner los muertos, como lleva haciendo Ucrania desde hace bastante tiempo.

Las 'fotografías del día' de la semana de Luis del Val

Del Val: “Las cosas están muy mal, por eso Savater estaba en la manifestación contra la amnistía"