Luis del Val: "¿Cómo se sienten esos socialistas engañados por su líder que gritaban '¡no te vayas, quédate!'”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en Pedro Sánchez y su artimaña cuando amagó con dimitir el mismo día que la Policía comunicó a su mujer, Begoña Gómez, su condición de investigada tras la admisión a trámite de la denuncia interpuesta por Manos Limpias:

Si yo fuera familiar o amigo cercano de Pedro I, el Mentiroso, y, al tener un problema, me dijera con entusiasmo que me iba a defender, me echaría a temblar, porque este hombre, cuando se pone enardecido en la defensa de algo, es imparable, nunca sabes si tu problema acabará con la prohibición del tango en España o con el encarcelamiento en Argentina de cualquiera que se atreviera a cantar un pasodoble de Quintero León y Quiroga, o con el cierre de las sinagogas en Madrid.

Sánchez ha convertido un asunto doméstico y nacional en un conflicto internacional

Un asunto, doméstico y nacional, lo ha convertido en un conflicto internacional, mientras su defendida, de la que nadie sabía el nombre, es citada en telenoticias, radios y prensa de, al menos, dos continentes. Y, miren lo que les digo, no creo que tenga mucho recorrido penal la imputación, aunque exista conducta incorrecta, inapropiada, equivocada e inconveniente. Y tampoco tiene recorrido penal, la manipulación trolera, mendaz y envilecedora de Pedro I, El Mentiroso, obligando a miles de personas a engrosar una romería en la calle Ferraz para consolar al triste esposo enamorado, que estaba abatido por la máquina del fango, de la cual puede reclamar derechos de autor.





¿Cómo se sienten hoy, esos socialistas, engañados por su líder, que gritaban “¡no te vayas, quédate!”, como niños asustados, porque papá se quería ir de casa? Todos ellos pueden hacer dos cosas: o crear la “Asociación de Damnificados por las Mentiras de Pedro Sánchez”, o solicitar, con todo derecho, el carnet de tontos contemporáneos, por haber sido usados y manipulados por este “doctor mentiri cum laude” o traducido del latín -que ya no se estudia en España- doctor en Mentiras con honor, el único honor al que es fiel: el honor a la mentira.

Los carnés de tontos contemporáneos los podrían repartir el ministroBolaños, la ministra de Hacienda, que se comporta como una groupie modélica, y el ministro de Exteriores para que el título de tonto contemporáneo sea reconocido en otros países, tengamos o no tengamos ya relaciones diplomáticas. Este esperpento real, que parece escrito por Valle-Inclán, lo pone en escena Albert Boadella, y el público se reiría mucho y, a la vez, diría lo exagerado que es Boadella. Esto no podría suceder en Francia, en Alemania, ni siquiera en Italia. Pero Pedro I, El Mentiroso, nos demuestra, cada día, que España es diferente.





