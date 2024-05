Este miércoles, la Audiencia Nacional absolvía al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel, relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market.

Camps, que siempre ha defendido su inocencia, se enfrentaba a un año de prisión. Este viernes, ha concedido a Carlos Herrera su primera entrevista después de ser absuelto y ha apuntado en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que esta situación es "inexplicable". "El Partido Socialista ha pedido más de 100 años de cárcel. El partido que está amnistiando, indultando... esos me han pedido lo que les estoy diciendo", ha señalado el expresidente valenciano.

Francisco Camps ha explicado que ya hace quince años "le dije a la sociedad valenciana y la gente más cercana que ahí no había nada". No obstante, ha admitido que no esperaba que serían "15 años hasta que la justicia reconociera que nunca hubo nada".

Ha apuntado a Herrera que el primer resarcimiento es "estar aquí" y ha confesado que ha estado "15 años sufriendo mucho". En segundo lugar, el hecho de que "1.200.000 personas sepan que soy una persona honorable y que depositaron su confianza en alguien que valía la pena", haciendo así referencia a todos sus votantes en el año 2011.

También ha dedicado un momento para hablar de las 169 portadas que el diario El País ha publicado sobre él, su imputación y acusándole de corrupción. "Lo que ponga El País no me importa nada, pero sí he pensado mucho en las personas que de buena fe compran ese periódico y son desinformados, en términos generales. ¿Cómo es posible que una persona medianamente inteligente compre este periódico y se crea este tipo de información?", ha lamentado Camps.





Ha explicado a Carlos Herrera que prácticamente de todo se ha enterado "a través de los medios", entre lo que constaban incluso las imputaciones, lo cual "es muy duro" y ha tildado muchas informaciones de "brutales, absurdas y exageradísimas".

"No me escondí en el maletero de un coche"

El expresidente valenciano ha apuntado que durante los últimos 15 años ha tenido que sufrir "manifestaciones agresivas con insultos", especialmente los primeros años, incluidos los domingos por la tarde cuando estaba con sus niños, que entonces eran pequeños. "Cuando iba a declarar todos los días tenía grupos de personas gritándome con pancartas", ha señalado.

Y es que pese a todo, ha defendido, "decidí quedarme en Valencia, no me escondí como un vil ratero en el maletero de un coche y luego he pedido una amnistía ni un indulto. He ido a los tribunales y he confiado en los jueces de este país extraordinario", ha defendido.

En términos de actualidad política, no ha dejado pasar el asunto de la ley de amnistía, que se trata de una "intromisión brutal en todo el proceso que siguió la Transición Española" y ha tildado esto de "tragedia", ya que "todo vale para poder ser presidente del Gobierno". Camps ha lamentado que el PSOE "dejó de ser hace tiempo un partido de Estado" y ha señalado que los socialistas "están hoy al servicio de los intereses de Sánchez y no de su pueblo, ciudad, comarca, comunidad y de su país, y eso es una tragedia".

En este orden de cosas, ha pedido recuperar al antiguo Partido Socialista para "una democracia", en la que a su juicio "hacen falta dos partidos que tengan la solvencia de la estabilidad, que los dos grandes partidos lideren las dos grandes opciones ideológicas de nuestro país y el PSOE ha decidido desaparecer, se ha autodestruido y se ha convertido en un partido al servicio de Sánchez".

Sobre el caso de Begoña Gómez, ha admitido que le inspira "una falta de absoluta seriedad por parte del presidente". Bajo su punto de vista, Pedro Sánchez "debería creer de verdad como he hecho yo: irse a los tribunales y defender su honorabilidad". De hecho, ha señalado que este caso "tiene unos matices peligrosos que siguen redundando en la imagen del personaje de Sánchez". Finalmente, se ha referido a la decisión de retirar la presencia diplomática en Argentina y nuestras relaciones con el país "porque el presidente, en un acto privado, pudo hablar bien o mal de la mujer del presidente. Eso significa que él se identifica totalmente con el Estado. Sánchez ha decidido que él es el Estado y todo aquel que está en contra de él, debe ser perseguido", ha agregado.

Finalmente, Francisco Camps ha admitido a Carlos Herrera que todos aquellos que alguna vez fueron en su contra "están perdonados". "El perdón es una de las cosas más extraordinarias que tenemos los católicos porque te permite levantarte cada mañana para hacer cosas positivas", ha concluido el expresidente valenciano.

