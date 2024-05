Luis del Val tras los 15 años de calvario de Francisco Camps: “El PP le abandonó a su mala suerte”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en Francisco Camps, expresidente de la Generalitat valenciana, una vez que la Audiencia Nacional ha acordado absolverle del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel; y el trato recibido por parte de su partido, el PP:

Audio

Francisco Camps quiere "volver a la arena política en la primera línea" tras ser absuelto El que fue presidente de la Generalitat Valenciana está dispuesto a regresar a la primera línea política: "Estoy casi más ilusionado que cuando comencé" Ainhoa ClavelValencia 29 may 2024 - 14:46





En alguna ocasión, tras una breve conversación telefónica con Francisco Camps, me imaginaba a mí mismo en su situación, y creo, sinceramente, que no la hubiera resistido, que me habrían faltado las fuerzas, que no hubiera soportado contemplar la desaparición de algunas personas que creía amigos, y la cobardía, inmensa cobardía, del Partido Popular, que lo trató con esa displicencia cruel con que los partidos políticos tratan a los que ya considera perdedores.

Con parecido desdén con el que trataron aRita Barberá, a la que hipócritamente intentaron que se diluyera en el Senado, y, luego, la dejaron caer como un mueble viejo. Y todo, porque en una donación a actos del partido, parece que había 500 euros que no eran de su bolsillo. Ella, que manejó con limpio escrúpulo más de mil millones del presupuesto municipal, soportó el jarabe democrático que aconsejaban aplicar los comunistas de Podemos, por unos confusos 500 euros, y, cada mañana, salía de su casa, camino del Ayuntamiento, escoltada por unos gritones, apostados en la acera, que la insultaban y la injuriaban. Y su partido, contribuyó a que la muerte le llegara más temprano. Si quiere el PP, se lo repito

Gracias, Paco, por tu ejemplo. Te lo agradezco. Y te admiro

Francisco Camps manejó con pulcritud un presupuesto de 30.000 millones de euros anuales. Y hubo una trama corrupta, esa sí, y le intentaron ensuciar por unos trajes, y el Partido Popular, con esa falta de señorío proverbial en los partidos políticos, le abandonó a su mala suerte, y Francisco Camps soportó años y años de juicios en los que siempre salía absuelto, mientras un periódico español, el diario El País, le dedicó 169 portadas, 169, algo que no ha conseguido ni el más carnicero de los asesinos de ETA, en las que siempre se informaba de su corrupción, mientras se ignoraban las absoluciones que recibía en los juicios.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Se imagina cualquier empresario, cualquier actor, cualquier médico, cualquiera de ustedes, apareciendo todas las semanas, durante más de tres años, en las portadas de El País señalándole como persona corrupta? ¿Lo hubieran aguantado? Francisco Camps lo soportó con una valentía, con una entereza a la que la inmensa mayoría de los españoles no hubiéramos llegado. Gracias, Paco, por tu ejemplo. Te lo agradezco. Y te admiro.





Las 'fotografías del día' de la semana de Luis del Val

Del Val: “Las cosas están muy mal, por eso Savater estaba en la manifestación contra la amnistía"

Luis del Val: “Zelenski sabe que las corbatas no son para la guerra”

Del Val: "¿Cómo se sienten esos socialistas engañados por su líder que gritaban '¡quédate!'"