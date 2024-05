Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en las personas que actúan como seres libres, como por ejemplo Fernando Savater:

Audio

Siempre he sentido admiración por las personas que actúan como seres libres. Albert Boadella, por ejemplo; Rosa Díez, que no soportó el corsé de una dirección del PSOE autoritaria, y creó su propio partido; Mario Vargas Llosa, que conoció la dictadura en América y siempre fue rebelde, incluso para rechazar el abrazo de los comunistas.

Y, ayer, en la manifestación contra la amnistía, me tropecé con uno de esos seres libres, Fernando Savater, al que despacharon de la Universidad de Madrid, en la dictadura; se fue a la Universidad del País Vasco, y allí le quisieron despachar, no de la Universidad, sino del mundo de los vivos, porque ETA no soportaba que un vasco les llamara asesinos, y vivió con escolta durante una docena de años. Jamás rebló, que decimos en Aragón, y siempre se mantuvo firme.

Hace poco, en el diario El País, le sugirieron que no criticara tanto a Pedro I, el Mentiroso, y eligió la puerta de salida, porque los hombres libres no quieren vivir en la cárcel de los intereses, del sectarismo, de la disciplina o de la servidumbre. A Fernando Savater se le ha podido ver en actos de Ciudadanos, de UPyD, y de cualquier partido político que luche contra el autoritarismo y critique a quienes pretenden achicar libertades o discriminar a unos ciudadanos de otros, o mientan para satisfacer sus intereses o su egolatría.

A veces, me recuerda a Fernando Sánchez Dragó, que ya no está con nosotros, y, en ocasiones, en esas encrucijadas en que no sabes si es mejor marcharte o quedarte en una empresa, me preguntaba qué harían Fernando Sánchez Dragó o Fernando Savater, con la diferencia de que tenía el teléfono de Dragó en la agenda del móvil, y nunca he hablado con Savater, ni tengo su teléfono.

Bueno, puede que sí haya hablado con él, sin saberlo ninguno de los dos, porque recuerdo un verano, en Santa Pola, a mediados de los 90, que estuve leyendo 'Ética para Amador', y me encantó la forma, suavemente socrática, de hacerte viajar de la vida cotidiana a la Filosofía. Y, ayer, cuando le vi en la manifestación protestar por el atropello a la igualdad de los españoles, que se va a cometer el jueves, me percaté de que las cosas están mal, muy mal, y por eso Fernando Savater estaba allí. No es del PP: es del PL Partido de la Libertad, en el que se juntan las personas libres e indomables.

