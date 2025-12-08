Asun González, bióloga experta en microbiota: "El SIBO no sólo es consecuencia de la alimentación, sino también de los fármacos y los inhibidores de la bomba de protones"

El Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado (SIBO) se ha convertido en una de las dolencias digestivas más comentadas del momento. Para arrojar luz sobre este tema, la bióloga y experta en microbiota, Asun González, ha intervenido en el programa 'Herrera en COPE', en la sección 'A Ciegas'. La asesora nutricional ha explicado que, aunque no toda hinchazón abdominal es SIBO, los casos persistentes en los que una persona se levanta plana y la tripa se hincha a lo largo del día sí suelen estar relacionados con desequilibrios en la microbiota.

La causa menos conocida del SIBO

González ha destacado que el SIBO puede ser consecuencia de muchos problemas, y no solo de la alimentación. La experta señala directamente al consumo de ciertos fármacos como una de las causas principales: "Los omeprazoles, inhibidores de la bomba de protones, los antibióticos, mucha medicación, opiáceos", pueden estar detrás del desarrollo de este desequilibrio intestinal que afecta a una gran parte de la población.

El peligro del autodiagnóstico

Durante la entrevista con Alberto Herrera, la especialista ha advertido sobre el error común y frecuente del autodiagnóstico. Ante la tendencia de muchos pacientes a eliminar alimentos por su cuenta, González es tajante: "Al final vamos quitando alimentos, no nos encontramos mejor, y terminamos comiendo arroz y pollo, y con los mismos síntomas". Insiste en que el problema no es el alimento en sí, sino el desequilibrio de la microbiota, por lo que el primer paso debe ser siempre contactar con un profesional.

Crononutrición: la clave está en los horarios

Otro de los pilares para una buena salud digestiva es la crononutrición. La bióloga explica que la microbiota también tiene sus ritmos biológicos y sus horarios. "La microbiota también tiene sus ritmos, porque son bichitos en este planeta tierra, igual que nosotros", afirma. Lo ideal, según los estudios, sería adoptar un ayuno intermitente o, simplemente, comer cuando es de día, en sintonía con nuestros ritmos circadianos.

La experta propone un horario ideal de desayunar a las 9 y cenar a las 4 de la tarde, aunque en España considera aceptable cenar hasta las ocho. Según ha detallado, los intestinos "se despiertan" sobre las 8:30 h y "cierran la cocina" a las 22:30 h. Por ello, es fundamental cenar pronto para dejar tiempo a la digestión y permitir que el intestino se repare durante la noche, ya que, como concluye, "la noche no es momento de comer".