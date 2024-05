Rafael Nadal y la impresionante acogida en su primer entrenamiento en pistas parisinas

Una gran ovación al verle aparecer en la pista Philippe-Chatrier y gritos de "¡Rafa, Rafa!" acogieron a Nadal, favorito del público parisino por su récord de 14 triunfos en este torneo, según mostraron las imágenes de la organización en redes sociales. El tenista español había llegado poco antes al recinto de Roland Garros para iniciar su puesta a punto de cara al Grand Slam en tierra batida, que comienza el próximo domingo.

?? ¡Locura en el primer entrenamiento de @RafaelNadal en Roland Garros!



?? Cerca de 6.000 personas han visto la primera sesión del manacorí en la Philippe Chatrier



?? @tennis_lol



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/4vQjYFG3WE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 20, 2024

"Hola... ¿Qué tal?", saludó un sonriente Nadal a una cámara oficial del torneo mientras se bajaba de una camioneta y descargaba su equipo de entrenamiento. El torneo parisino, que concluirá el 9 de junio con la final masculina, celebrará este próximo jueves el sorteo del cuadro.

Nadal, que se consagró a nivel internacional a los 18 años con su victoria en París en 2005, llega a esta edición del torneo en una situación muy diferente a la de su última victoria, en 2022, tras un 2023 de ausencia marcado por sus problemas físicos: "No me quiero sentir en Roland Garros como me sentí en Madrid o en Barcelona, sin poder luchar realmente", dijo hace una semana el tenista en una entrevista efectuada antes del torneo de Roma y emitida por la televisión pública francesa France 2.

Y añadió que con el torneo parisino, el único Grand Slam en tierra batida, tiene "unas emociones y una historia" que le harían "más duro a nivel personal jugarlo sin poder competir". De momento, el tenista mallorquín, a punto de cumplir 38 años, se mostró sonriente al llegar a las pistas, recoger su equipo del maletero del vehículo y dirigirse a la zona de entrenamiento, sin dar pistas sobre su nivel físico.