Luis del Val sobre el conflicto del Gobierno con Argentina: “¿Y van a meter al Rey en el lío?”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en el conflicto diplomático que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha creado con Argentina tras sus declaraciones sobre el presidente Milei y las repercusiones que ocasiona:

Hay trabajos difíciles y complicados, de esos que requieren una gran serenidad y una gran obediencia, como el que lleva a cabo la ciudadana Esther Peña, portavoz del PSOE. Por ejemplo, ayer, se vio obligada a decir que las manifestaciones públicas del ministro de Transportes se llevaron a cabo en una conversación distendida. Vale, portavoz. Y las fiestas del Pilar y las Fallas de Valencia, son una fiesta íntima.





O sea, te subes a una tribuna con un micrófono delante, y hay público y periodistas que graban, y eso es una conversación distendida; y una boda con 300 invitados una consulta privada de la pareja con su confesor. Y este comentario que hago en estos momentos, es una distendida opinión que le estoy haciendo a un amigo en mi casa. Pero si yo me creyera que esto es una conversación distendida, y cometiera la estupidez de afirmar, falsamente, que cuando el ministro de Transportes habla en público, parece que viene de abusar del tequila, o que produce la impresión de que se ha pasado en la cata de ginebra, y no podría conducir ni un patinete, si yo cometiera esa injuria, el ministro de Transportes tendría todo el derecho a ponerme una querella y pedir una indemnización. Pero nunca llamaré borracho al ministro de Transportes, porque no suelo injuriar, y he escrito en la dictadura.

Y si denomino boquirroto e imprudente a este ministro es porque lo ha demostrado. Y si digo que la ministra de Hacienda es una mentirosa, no calumnio, sino que me atengo a sus palabras, nada distendidas, porque en público siempre parece, o que está muy enfadada o que le ha dado un ataque de alegría que igual hay que llamar a una ambulancia.

Por cierto, el ministro de Exteriores, el que tiene enfadado al cuerpo diplomático español, dice que no hay conflicto diplomático. Otro ministro mentiroso. Y la prueba del 9 son las presiones de Moncloa sobre la Casa Real, porque cuando el Jefe del Estado de Argentina, venga a España, querrá entrevistarse con el jefe de Estado de España, o sea, con el Rey. ¿Y van a meter al Rey en el lío, prohibiéndole que cumpla con su deber? ¿Hasta ahí llega la defensa del ministro boquirroto? ¿Además de conflicto diplomático, conflicto institucional con la Corona? Hay algo bastante peor que una equivocación: este inmenso ridículo, tan distendido, que se comenta en dos continentes.









