CLASSICS: 'KRAMER CONTRA KRAMER'

José Luis Garci, el célebre director, productor, guionista, autor, crítico y presentador, vuelve una temporada más a TRECE para presentar 'Classics', el espacio que la cadena pone a disposición de sus espectadores para disfrutar de los clásicos del séptimo arte, comentados, analizados y desgranados por reconocidos expertos.

Esta semana, el maestro estará rodeado de Carlos Marañón, María José Solano y Alicia Mariño para presentar el largometraje "Kramer contra Kramer", una producción dirigida por Robert Benton, fotografiada por el español Néstor Almendros y protagonizada por Dustin Hoffman y Meryl Streep. Cuando Ted Kramer (Hoffman), un ejecutivo de publicidad, es abandonado por su mujer (Streep), tiene que hacerse cargo por primera vez de su hijo: deberá conquistar el afecto del niño y hacer de padre y madre a la vez, sin descuidar su carrera profesional. Uno de los dramas familiares más celebrados de la historia del cine, que se hizo con los cinco premios Oscar principales (película, dirección, guión, actriz y actor), en un año en que competía nada más y nada menos que con 'All that jazz' o la inconmensurable 'Apocalypse Now'.

Cada viernes, a las 22.00h, ‘CLASSICS’ lleva a los espectadores de TRECE por un viaje inigualable por los clásicos, que como el propio Garci explica “son especiales porque están bendecidos por algo maravilloso”. ‘CLASSICS’ desgrana las mejores cintas de la historia del cine, desde el Hollywood clásico hasta el mejor cine español. Cada viernes, la cadena ofrece una nueva entrega del programa en TRECE y trecetv.es, donde los espectadores, además, podrán encontrar las noticias destacadas, los mejores momentos, y todos los programas completos y a la carta.