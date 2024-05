Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia:

Eliminan el Premio Nacional de Tauromaquia y así responde Herrera: "Con estos bueyes hay que arar"





No puedo hablar de la imagen del día, porque no se me ha borrado la imagen del sábado, la retransmisión de la corrida en Valdemoro, de Telemadrid, comentada por nuestro compañero Sixto Naranjo. La plaza llena, con el “No hay billetes”, y el empresario dando las gracias a nuestro gran ministro de Cultura por ayudarle a llenar la plaza.

Y es que, un par de días antes, nuestro gran ministro de Cultura había suprimido el premio Nacional de Tauromaquia, y todos los plumillas nos pusimos a hablar de toros y toreros. Y, claro, el que estaba frío o dubitativo se acercó a Valdemoro.

El viernes comienza la feria de San Isidro, la más importante del mundo, y Telemadrid, si no lo prohíbe el ministro de Cultura, va a retransmitir casi todas las corridas, que son tantas que ni me acuerdo. Alguien se acordó de un poema de Rafael Alberti, y me llegó por Internet un fragmento del poema que el poeta comunista le dedicó a Luis Miguel Dominguín, al que admiraba; “¡Qué imposible y gran corrida!/la más grande de tu vida,/te propongo Luis Miguel./Tú, el único matador,/rosa picassiano y oro; Pablo Ruiz Picasso, el toro, y yo, el picador”.

Nuestra compañera,Cristina López Schligting, recordó a García Lorca, su amistad con Ignacio Sánchez Mejías y ese poeta del llanto por su muerte, que es de los más hondos del granadino. Y otro poeta, excelente poeta, Joaquín Sabina -a quien todos conocen como cantautor, pero guardo en mi biblioteca su maravilloso libro de sonetos- demostró su admiración por Chenel, de la misma forma que Miguel Hernández escribió con endecasílabos su admiración por el toro.





Hablo solo de artistas de izquierdas, porque nuestro gran ministro de Cultura es comunista, y en su sector abundan los tontos contemporáneos que creen que el pasodoble y los toros son de esos malditos y equivocados ciudadanos de derechas.

De Joaquín Sabina son estos versos con los que termino: “No soy de un pueblo de bueyes,/ que soy de un pueblo que embargan/ yacimientos de leones,/ desfiladeros de águilas, y cordilleras de toros con el orgullo en el asta”.