Luis del Val: “Ya dije entonces que lo de Dolores Delgado era muy gordo y produciría dolores”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en Dolores Delgadotras anular el Tribunal Supremo como fiscal de Memoria Democrática:

La historia de la transformación de la Fiscalía General del Estado en un cortijo de finales del XIX, con derecho a pernada, comenzó cuando el presidente del Gobierno era Pedro Sánchez, antes de llegar a ser Pedro I, El Mentiroso.

Ya dije entonces que lo de Dolores Delgado era muy gordo y produciría dolores

Ante una pregunta sobre un asunto que dependía de la Fiscalía General del Estado, con una sinceridad tan rotunda como ingenua, se preguntó retóricamente Pedro Sánchez: “¿Y quién nombra a la Fiscalía General del Estado? Pues eso”. Seamos honestos.

Todos los Gobiernos, de derechas o de izquierdas, nombran a personas que no sean enemigas y, a ser posible, afines. Pero dentro de un mérito curricular adecuado. Lo que no había ocurrido nunca ocurrió con Pedro Sánchez, que nombró a la fiscal María Dolores Delgado, ministra de Justicia, y, luego, de ministra de Justicia pasó a ser Fiscal General del Estado. No había pasado nunca tal falta de disimulo institucional.

Ya dije entonces que lo de Dolores Delgado era muy gordo y produciría dolores. Y los ha causado. La Delgado nombró como heredero suyo al actual Fiscal General del Estado, y éste, agradecido, la nombró a ella para un cargo que ya le dijeron los fiscales que no tenía méritos. Se empeñó en no hacer caso a los fiscales y, ahora, los jueces le dan la razón a los razonables fiscales.

Investigaciones a la pareja de Ayuso

Otro fiscal razonable admitió que había que investigar la revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de Madrid, pero el Fiscal General del Estado, que aparenta ser más forofo del Gobierno que Florentino Del Real Madrid, le quitó el caso y ordenó que no se investigara nada. Y no se investiga. Pero como los jueces no se sienten mayordomos de ningún Gobierno, lo van a investigar.

Confieso que a mí no me asombra la prevaricación. La he contemplado en docenas de casos Lo que me pasma, casi hasta el espanto, es la desfachatez, el descaro, la insolencia con la que la llevan a cabo, como si esto fuera una dictadura venezolana, los ciudadanos unos borregos sumisos, y lo de la independencia de la Justicia, una decadente costumbre burguesa de las democracias occidentales, que no tienen mesías de izquierdas que guíen al pueblo, porque el mesías sabe lo que necesita el pueblo para ser feliz. Ese desparpajo es tan insólito y grosero, que ya comienza a inquietar al norte de los Pirineos.

