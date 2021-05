Luis del Val: "No se pasen de brindis que vigila Tezanos y los encierra en una taberna"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los resultados electorales de Madrid:









"Estas son las primeras elecciones donde la mayoría de los candidatos han estado por encima de sus partidos. Edmundo Bal siempre se colocó por encima del Ciudadanos que se dejó poner la cuerda en Murcia, con el efugio de una corrupción que, de existir, estaría ya en los juzgados. Ángel Gabilondo estuvo en un plano superior al PSOE, hasta que obedeció a Moncloa y soltó lo de “Pablo tenemos doce días”, pero sigue siendo el que ha reconocido la derrota con mayor elegancia y dignidad. Rocío Monasterio, en las entrevistas, tiene el arte de proyectar algo más de simpatía que su jefe, que siempre parece que acaba de discutir con los vecinos en la reunión copropietarios. Por último, Isabel Ayuso ha cosechado más votos de los que hubiera recolectado su señorito, Pablo Casado, y lo digo sin ánimo de molestar. O sea, que cuando, esta mañana, los del PP se pongan a proyectar por toda España los resultados de Madrid rebajen la euforia, y pónganle agua al vino. Pablo Iglesias, en cambio, estuvo a la altura de su partido, y de asaltar los cielos se ha conformado con asaltar el suelo de ex-vicepresidente del Gobierbo, que cobrará hasta que las puertas giratorias, que tanto criticó, le coloquen al otro lado.

De todas formas, Isabel Ayuso debería dar las gracias de su victoria a ese que fue ministro, creo que trabaja por Barcelona, que fue el único ministro de Sanidad que criticó públicamente la gestión de una comunidad autónoma. No se olvide, Isabel, dar también las gracias a los seis ministros del Gobierno, que transformaron el Día del Trabajo, en el Día del Gobierno; y al menguante Marlaska, el único ministro de Madrid que movilizó a la máxima jerarquía de la Guardia Civil para que fuera de mitin en mitin, pidiendo el voto para el partido socialista. Déle las gracias a Reyes Maroto, quien una navaja en un sobre la convierte, con la fotocopia, en una espada templaria. A Yolanda Díaz que, al enterarse, lloró con una maestría que nunca logró la Nuria Espert. Agradezca a los obedientes del PSOE que la han insultado y despreciado, y que han despertado a mucha gente que no iba a votar. Y aviso a los del PP: tranquilos. Ni Ayuso hubiera sacado los mismos resultados en Valencia, Ni Casado en Madrid. No se pasen de brindis, que vigila Tezanos y los encierra en una taberna".









También te interesa

Luis Del Val: “Por eso voy a votar: por respeto a los que luchan, a los exiliados, a los privados de libertad”