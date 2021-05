Tezanos aprovecha las últimas horas antes del 4-M para publicar un artículo contra Ayuso

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha arremetido contra la candidata popular a las elecciones autonómicas madrileñas de hoy, Isabel Díaz Ayuso, en un artículo publicado en una revista en el que critica también el apoyo electoral que tiene en torno "al mundo de las tabernas". En este sentido, el encargado de dirigir las últimas encuestas de ámbito público vuelve a poner en el centro de la diana a la candidata del Partido Popular, justo horas antes de la apertura de los colegios electorales en Madrid.

En el artículo publicado en el número de mayo de "Temas para el debate", titulado "Globos políticos y escenarios singulares", Tezanos se refiere a las singularidades de estos comicios del 4M, entre las que cita la "sorpresa" de "la mayor parte de los analistas" por "la escasa entidad intelectual y política de la candidata" popular.

"Algunos, incluso, no han dudado en recordar su pobre trayectoria anterior en el PP, subrayando la humillación que tuvo que soportar por parte de quienes valoraron en su día su nivel óptimo de competencia encargándola del Twitter del perro de Esperanza Aguirre ("Pecas")", afirma.

Tras asegurar que rasgos similares de "carencia de trayectorias políticas brillantes" se han dado en otros países, y pone como ejemplo el caso de Donald Trump, el presidente del CIS dice que los que sostienen que "la candidata de la derecha en Madrid no es más que un globo de aire que no tiene prácticamente nada dentro", no deben olvidar que "nada garantiza que tal pinchado vaya a tener lugar antes de producir efectos políticos negativos".

Tezanos sostiene también que en esta ocasión el PP ha recurrido a movilizar electoralmente "a un amplio sector que se nuclea en torno al mundo de las tabernas, los bares, los restaurantes y otros establecimientos similares".

"Todo lo cual -prosigue- conforma un variopinto substrato de apoyos integrados por empresarios del sector que operan como eficientes agentes electorales permanentes, junto a bastantes jóvenes y adultos habituales de tal tipo de establecimientos".

El presidente del CIS añade en el artículo que "aunque sea cierto que estamos ante un simple globo político sin mayores contenidos sustantivos", el refuerzo sociológico "de lo que podríamos calificar como la 'tabernidad'" le "ha permitido aglutinar a sectores sociales nuevos junto a núcleos importantes de la derecha tradicional".

El PP denunciará a Tezanos

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció el pasado sábado que su formación denunciará al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, "por malversación de fondos públicos y financiación irregular" a cuenta de las encuestas que continúa realizando para los comicios del 4 de mayo.

Casado criticó que los encuestadores del CIS sigan preguntando por intención de voto en la Comunidad de Madrid, aunque desde el jueves esté prohibido publicar encuestas. Desde el organismo han señalado que es un trabajo habitual justificado en criterios científicos y han negado que esos datos se estén proporcionando al PSOE o a la Moncloa.

"Ya está bien de que paguemos con nuestros impuestos la campaña electoral fallida de Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo", ha criticado Casado en su intervención en un acto de campaña en Majadahonda junto a la candidata madrileña a la reelección el 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso.

El líder del PP ha cargado contra el PSOE por hacer "uso de los medios del Estado para hacer campaña", valiéndose esta vez de la demoscopia. Los 'populares' reclamaron a la Junta Electoral Provincial de Madrid que tomase "las medidas necesarias para comprobar" que el CIS estaba realizando encuestas, aunque no sean "para publicar antes del 4 de mayo", al tiempo que exigió que se le entregasen los resultados de las mismas de forma "inmediata".

En ese mismo escrito, el partido que dirige Pablo Casado solicitó que se abriese "el oportuno expediente sancionador por haber incumplido la obligación de comunicar inmediatamente a la JEC la realización de las encuestas que se refieren en esta reclamación". Fue el pasado viernes cuando la secretaria general del PP de Madrid y candidata número 3 a las elecciones de la Asamblea de Madrid, Ana Camíns, adelantó que su formación acudiría a los tribunales si el CIS no entregaba esos datos al PP.