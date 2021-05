Luis Del Val: “Por eso voy a votar: por respeto a los que luchan, a los exiliados, a los privados de libertad”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las elecciones madrileñas de este 4 de mayo:

"Desde las elecciones de 1977, las primeras que hubo tras la Dictadura -las más ilusionantes que he vivido- he sufrido, en tres ocasiones, la tentación de no ir a votar. El hartazgo de las mentiras, la fatiga de ser tratado como a un tonto contemporáneo, la consabida puesta en escena de una obra de teatro que ya has contemplado en demasiadas ocasiones, te provocan desgana. Pero, al final, por muchas razonadas objeciones que ponga para quedarme en casa, voy a votar.

Y lo hago porque el privilegio de vivir en una democracia plena, donde se respeten los resultados de las urnas, y la libertad sea un hecho comprobable, sólo se disfruta en el 12% de los casi doscientos países que hay en el mundo. La mitad de la población de la Tierra vive en dictaduras donde no se respetan los derechos humanos, y el atropello, el asesinato, la tortura y el encarcelamiento de los ciudadanos es algo tan caprichoso como normal. Y hay gente que está en prisión, porque quiere que en su país haya democracia plena, es decir eso que los comunistas y revolucionarios de salón llaman despectivamente “democracia formal burguesa”.

Y hay personas que huyen despavoridas de las dictaduras, como esos seis millones de venezolanosque han salido de su país, y otras, como Navalny, que están sacrificando su vida para que la mentira de una democracia que no existe sea vista por todo el mundo. A Navalny lo intensó asesinar Putin, pero lo envenenaron con poca eficacia. Salvó la vida, y se la ha vuelto a jugar, volviendo a Rusia, donde el aspirante a dictador lo metió en la cárcel, porque sueña con una dictadura, donde todo el mundo le vote a él. Navalny ha renunciado a su familia, a su vida, para que algún día en Rusia haya una democracia como lo es Noruega o Alemania.

Hoy, mientras los madrileños vayamos a votar, habrá decenas de personas que morirán en alguna parte del mundo para que, un día, sus compatriotas, en África, en Asia o en América, puedan hacer lo mismo que podemos hacer nosotros. Y esa es la razón por la que, a pesar de mis desgana iré a votar.Por respeto a los que luchan, a los que soportan el exilio, el desarraigo, a los que se ven privados de libertad con la ilusión de poder hacer algo que nosotros puede parecernos aburrido, pero que es más infrecuente en el mundo de lo que nos parece. Por eso iré a votar".

