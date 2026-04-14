Juanma Castaño: "¿Cómo puede ser que a Lamine Yamal nadie le pregunte por lo que pasó en Cornellà o en el derbi, o sobre su tuit, sus enfados...?"

El director de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño, ha manifestado su rotundo malestar con la prensa por la reciente rueda de prensa de Lamine Yamal. El comunicador considera incomprensible que, en una comparecencia que ha calificado de "extraordinaria", no se le formulara al jugador ninguna pregunta sobre las polémicas que ha protagonizado o vivido en las últimas semanas.

Las preguntas que nunca se hicieron

Castaño ha enumerado una serie de temas que, a su juicio, fueron obviados por los periodistas. Entre ellos, ha destacado lo sucedido en el partido de la selección española en Cornellà, donde parte de la afición cantó contra los musulmanes, o el hecho de que no participara en la vuelta de honor junto a sus compañeros.

"¿Cómo puede ser que no haya ni una sola pregunta sobre hechos muy relevantes que tienen que ver con sus enfados?"

Además, el locutor ha puesto el foco en otros episodios controvertidos, como su enfado con el asistente de Flick, los cánticos en el derbi contra el Espanyol y, especialmente, su tuit posterior. También ha recordado su llamativa reacción al no celebrar un gol crucial en el Metropolitano que, según Castaño, valía media liga para el conjunto azulgrana.

Durante el programa, otros colaboradores han intentado rebatir la postura de Castaño, argumentando que se trataba de la previa de un partido clave en el que el Barça afrontaba una remontada de un 0-2. Uno de ellos ha señalado que, en ese contexto, "es evidente que probablemente la cabeza se va a otro sitio".

El polémico tuit a debate

El tuit con el mensaje "toca tragar" dirigido al Espanyol ha sido uno de los puntos más calientes del debate. Mientras algunos lo calificaban de "niñería", Juanma Castaño ha insistido en su relevancia informativa. "¿A ti no te parece noticia que un jugador de la categoría de Lamine Yamal le diga al Espanyol 'toca tragar'?", ha cuestionado el presentador.

Los tertulianos han aportado contexto a la publicación, explicando que no fue algo "espontáneo", sino una réplica a unas declaraciones previas del entrenador del Espanyol, quien había acusado a Yamal de "hacer teatro". Pese a la explicación, Castaño ha mantenido su posición, afirmando con rotundidad: "pero habrá que preguntarle".

La comparación con Vinicius

Para reforzar su argumento, Castaño ha recordado una rueda de prensa de Vinicius previa a un partido importante, donde sí se le preguntó por asuntos extradeportivos. "Se le preguntó por su relación con Xabi Alonso, sobre su renovación, sobre lo que había pasado en Cornellà", ha relatado, utilizando el contraste para evidenciar lo que considera un trato de favor mediático hacia el joven jugador del FC Barcelona.