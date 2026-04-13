La aplicación para alquilar amigos con más de 100.000 usuarios: "Un chico nos pidió una serie de personas para que fueran a su partido de vóley para animarles"

En el programa La Tarde de COPE, la sección La Banda del Patio ha puesto sobre la mesa un fenómeno social creciente: las aplicaciones para alquilar amigos. Estas plataformas digitales, que conectan a personas para compartir actividades como ir al cine, tomar un café o hacer deporte, forman parte de la denominada economía de la amistad, un mercado que ha surgido como respuesta a la soledad y a la falta de conexiones sociales. El servicio, como han explicado los colaboradores Carlos Gutiérrez y Carlos Márquez junto a Pilar García Muñiz, tiene un precio que oscila entre 5 y 25 euros por actividad.

Jesús Sánchez, responsable de una de las principales aplicaciones del sector, ha explicado en el programa que los motivos de los usuarios son muy variados. Según Sánchez, lo más habitual es buscar compañía para salir a tomar café o para que alguien les enseñe una nueva ciudad, ya que "tú como mamá sabes mejor que nadie dónde se come bien, dónde se puede ir, y se lo enseña". Este fenómeno aborda directamente el problema de la soledad no deseada, una pandemia silenciosa que afecta a personas de todas las edades.

Más de 100.000 usuarios desde 2019

La plataforma que gestiona Sánchez, por ejemplo, cuenta ya con más de 100.000 usuarios desde que comenzó su andadura en 2019. La demanda, lejos de limitarse a planes convencionales, ha registrado peticiones de lo más singulares. El propio responsable de la app ha compartido uno de los casos más llamativos que demuestran la diversidad de necesidades de los usuarios.

Me acuerdo una vez que un chico nos pidió una serie de personas para que fueran a su partido de vóley para animarles, simplemente"

COPE Un partido de las Leonas del Vóley en el Pedro Ferrándiz.

Según ha relatado, "un chico nos pidió una serie de personas para que fueran a su partido de vóley para animarles, simplemente". Este tipo de anécdotas, aunque puedan parecer sorprendentes, reflejan que "cada uno quiere una cosa distinta", como ha señalado Sánchez.

Una solución a la falta de planes

Enrique, usuario de una de estas aplicaciones desde hace cuatro meses, ha ofrecido su testimonio. La descubrió en redes sociales y su objetivo era conocer gente nueva y hacer más planes. Para él, la principal ventaja es la disponibilidad. "Lo que más me gusta es que puedes hacer planes completamente independientes, siempre hay alguien disponible", ha afirmado. Con amigos o familiares, "siempre dependes de los planes que tenga la otra persona", algo que con estas apps no ocurre. Este tipo de soluciones digitales surgen en un contexto donde los jóvenes necesitan relaciones auténticas y con profundidad.

EFE/Biel Aliño Imagen de archivo de una joven en una fuente del Parque Central de Valencia.

El debate sobre la monetización de la compañía

A pesar de sus ventajas, el concepto ha generado un debate en el estudio de COPE, donde los colaboradores han expresado ciertos "escalofríos" ante la idea de tener que pagar por compañía. El hecho de monetizar la amistad es lo que más "chirría" a algunos, como el colaborador Carlos Márquez, quien ha planteado el riesgo de pagar y que la otra persona "te pueda caer mal". Además, ha señalado el coste que puede suponer un plan: "Le pagas 25 euros más la entrada del cine, más las palomitas. Te sale carísimo". Hay quien se pregunta si la IA puede ser una solución a esta soledad o si nunca podrá sustituir el contacto humano.

Frente a ello, se han propuesto alternativas más tradicionales para socializar, como apuntarse a asociaciones culturales o simplemente "salir al mundo exterior". La conclusión en el programa ha sido unánime: aunque estas aplicaciones pueden ser una herramienta útil en situaciones concretas, como al mudarse a una nueva ciudad, la clave para encontrar compañía sigue estando en poner un poco de parte de uno mismo para crear vínculos reales.