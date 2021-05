Bal no consigue dar la vuelta a las encuestas y Cs se queda fuera de la Asamblea

Los peores pronósticos se han cumplido en la calle Alcalá y la formación naranja se ha quedado fuera de la política madrileña. Esta es la lectura que este 4-M se da en la formación naranja, donde ya los sondeos le pronosticaban una mala noche electoral al candidato Edmundo Bal. Algo que finalmente se ha cumplido, ya que Ciudadanos no ha conseguido el 5% mínimo para entrar en la Asamblea autonómica.

El viraje al centro y la moderación por el que habían apostado desde la dirección nacional en los últimos meses no ha conseguido colar en un electorado que ha apostado de forma clara por la popular Isabel Díaz Ayuso. Una crisis que el partido ya había sufrido en las anteriores citas electorales, como País Vasco, Galicia y muy especialmente en Cataluña, donde años antes habían conseguido ser la principal fuerza política.

Las crisis internas parecen haber sido decisivas para entender a la perfección lo que ha ocurrido durante este 4-M. Y es que, si hace dos años Ciudadanos había logrado ser segunda fuerza dentro de la Comunidad, tras el PSOE de Gabilondo, con 26 diputados, ahora es la única formación de aquella realidad política que no tendrá representación hasta 2023.

Sin embargo, la lectura que se hace desde la dirección nacional es ajena a los resultados, ya que ni Edmundo Bal ni Inés Arrimadas tienen intención de presentar su dimisión ante estos resultados. "No hemos sabido transmitir a la gente la utilidad del centro político", ha explicado el candidato en una comparecencia ante los medios, en el que ha estado rodeado por los principales destacados miembros de la Ejecutiva nacional. De momento el candidato naranja seguirá en su puesto en el Congreso de los Diputados.

Bal consigue alrededor de 130.000 votos durante el 4-M

En concreto, Edmundo Bal ha obtenido este martes alrededor de 130.000 votos, lejos del resultado que obtuvo su antecesor Ignacio Aguado, que en 2019 se hizo con el 19,46% de los apoyos y 629.940 votos (el 19,46%). Pero también se queda lejos de los 17 escaños que la marca registró en 2015, o de los ocho escaños de su predecesora UPyD en 2011.

No en vano, si se analiza este resultado municipio a municipio se demuestra la gravedad con la que Ciudadanos ha vivido este 4-M, ya que aquellos territorios donde venció en 2019 no ha conseguido ganar en esta ocasión. En concreto, han cosechado el 4,21% en Villanueva del Pardillo (-22,72%), 5,71% en Horcajuelo de la Sierra (-17,55%), el 4,99% San Agustín de Guadalix (-21,01%), un 4,21% en Alpedrete (-18,7%), un 4,86% en Cobeña (-20,43%), un 4,93% en Paracuellos de Jarama (-26,98%), 3,95% en Villalvilla (-21,18%) y un 3,95% en Arroyomolinos (-20,49%). Solo en Horcajuelo de la Sierra y Venturada han superado el corte electoral, con un 5,17% y un 5,19% de los votos.