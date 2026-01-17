Javier, agricultor: "Quedamos cuatro en el pueblo, mi hijo está estudiando ingeniería agrónoma y le he dicho que se ha equivocado"

En la Plaza de San Lázaro de Orense, frente a la subdelegación del Gobierno, 80 tractores llevan más de quince días protestando contra el acuerdo de Mercosur. En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Jorge Bustos ha conversado con Javier, un agricultor que ha pasado toda su vida en el campo y que ahora afronta el futuro con una enorme incertidumbre, no solo por su explotación, sino por el porvenir de sus hijos. Javier lamenta la falta de información: "cuando no te explican nada y cuando nosotros creemos que nos va a arruinar, pues sí estamos preocupados".

Javier, de 49 años y agricultor desde los 16, ha compartido una de sus mayores inquietudes en la sección 'Entrevista de las 9h'. Su hijo mayor cursa un doble grado de Agrónomos, pero hace cuatro años le hizo una dura confesión: “le he dicho que creía que se estaba equivocando de carrera”. Ante la preocupación de su padre, el joven le ha respondido con amarga ironía: "tranquilo, papa, que no pasa nada, yo me voy a Brasil y Uruguay. Si funciona allí, me tendré trabajo allí".

Una crisis que amenaza el relevo generacional

Pese a la dureza de la situación, Javier siente orgullo de que sus hijos quieran seguir sus pasos en un momento en que se dice que los jóvenes no quieren dedicarse al campo. Sin embargo, la preocupación es constante: "el futuro que van a tener ellos no sé cómo va a ser". El agricultor alerta también sobre el declive de las zonas rurales y la España vaciada, un problema que se agrava con la crisis del sector: “cada vez ves que quedamos 4 personas en el pueblo y nos vamos a menos”.

Mercosur y la desconfianza en las instituciones

La protesta se recrudece ante la inminente firma del acuerdo de Mercosur, que eliminará los aranceles para la práctica totalidad de los productos. Esto, según denuncian, supone una competencia desleal con los productores sudamericanos. Aunque algunos sectores como el vino, el aceite de oliva o la industria del automóvil podrían beneficiarse, los agricultores y ganaderos europeos se sienten los grandes perjudicados.

No estamos dispuestos a seguir yendo de un lado a otro como si fuéramos una pelota de tenis" Javier Agricultor

Javier critica la inacción de las administraciones: "no estamos dispuestos es a seguir yendo de un lado a otro como si fuéramos una pelota de de tenis". Esta frustración se extiende a Bruselas, cuyas medidas de control y salvaguardas de emergencia no convencen a los afectados. "Si ya no somos capaces de controlar la ley de la cadena alimentaria en España, ¿seremos capaces de controlarlo en Europa o en el mundo? Esto me parece una risa", sentencia el agricultor.

Escúchalo en Podcast Pepe, ganadero La entrevista de las 9H Escuchar

A su lado, Pepe, ganadero de carne desde hace 35 años, comparte la misma inquietud. Advierte que es imposible competir con gigantes como Brasil, que "tiene más ganado de carne que toda Europa junta". Pepe desconfía de los controles de calidad que pasará la carne importada y teme que el consumidor pague un producto a precio europeo sin serlo.

Pepe recuerda además una lección de la pandemia del COVID: el peligro de la dependencia de mercados externos. "Si nosotros cerramos, vamos a depender de mercados externos", afirma, y advierte con una frase contundente que "si no comemos, no hace falta papel higiénico". Al igual que Javier, ve con desasosiego el futuro de su hijo, que también se plantea quedarse en la explotación, y resume el sentir general: "estamos trabajando por nosotros, pero también por la ciudadanía, para que tenga un alimento seguro".