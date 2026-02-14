La ciencia desvela el viaje oculto de la tinta de tu tatuaje y su riesgo para la salud

Un tercio de los españoles de entre 20 y 40 años tiene, al menos, un tatuaje, según la Academia Nacional de Dermatología. Ahora, un estudio liderado por el inmunólogo Santiago González ha puesto el foco en sus consecuencias para la salud. La investigación, comentada en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting, desvela que la tinta de los tatuajes viaja por el cuerpo, se acumula en los ganglios linfáticos y provoca una inflamación crónica que podría tener efectos perjudiciales a largo plazo.

Un hallazgo por casualidad

El equipo de Santiago González, que lidera el grupo de infecciones e inmunidad del Instituto de Investigación Biomédica de la Universidad de Suiza, llegó a esta conclusión de forma inesperada. "Nosotros trabajábamos con vacunas [...] y marcamos a los animales de laboratorio para identificarlos", explicó el inmunólogo. Fue entonces cuando observaron que "los animales que estaban marcados tenían los ganglios linfáticos inflamados y acumulaban la tinta en estos ganglios".

Este descubrimiento fue el punto de partida para estudiar si ocurría lo mismo en humanos. Al analizar ganglios linfáticos de personas tatuadas, confirmaron sus sospechas. "Vimos que se acumulaba tinta en las mismas zonas, y las mismas células eran las que la capturaban", detalló González, constatando un proceso muy similar al observado en los ratones de laboratorio.

El peligro de la inflamación crónica

Esta acumulación de tinta no es inocua. El sistema inmune reconoce el pigmento como un compuesto extraño e intenta eliminarlo sin éxito, lo que desencadena una respuesta inflamatoria que puede permanecer "durante incluso años después de hacerse el tatuaje". El problema reside en que esta inflamación crónica se asocia con diversas patologías.

Es peligroso, porque esta inflamación crónica está asociada con problemas como determinados tipos de cáncer"

El experto advierte del riesgo potencial, aunque pide más investigación. "Es peligroso, pues, porque esta inflamación crónica está asociada con con problemas, por ejemplo, con determinados tipos de de cáncer", ha señalado, añadiendo que "ya hay estudios que que indican que que pueda haber un una mayor posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer si se tienen tatuajes".

Tintas modernas, misma toxicidad

La investigación también ha evaluado la toxicidad de las tintas actuales, que desde 2022 cumplen con una nueva normativa europea más estricta que prohíbe metales pesados. Pese a los controles, los resultados no son tranquilizadores. "Vimos que, aunque cumple con esta normativa, las tintas eran igualmente tóxicas, es decir, provocaban esta inflamación y la muerte de las células del sistema inmune", afirmó González.

La tinta roja, de hecho, era la que provoca una mayor muerte y una mayor inflamación"

El estudio analizó los colores rojo, negro y verde. Los resultados mostraron que "la tinta roja, de hecho, era la que provoca una mayor muerte y una mayor inflamación de estas células comparada con la tinta negra y la tinta verde", aunque todas ellas resultaron ser perjudiciales.

Por este motivo, el inmunólogo ha insistido en que los tatuajes no son recomendables en personas con enfermedades autoinmunes, ya que tienen una mayor tendencia a sufrir problemas asociados a la inflamación crónica. Para quienes ya están tatuados, González recomienda vigilar sus ganglios linfáticos y consultar a un médico si notan alguna inflamación persistente.

Finalmente, el experto ha abordado la eliminación de tatuajes, aclarando que no soluciona el problema de fondo. El láser borra el pigmento de la piel, pero este "se transportaría hacia el ganglio linfático, y del ganglio no es posible eliminarlo". Por ello, concluye que es fundamental incluir los tatuajes en la historia clínica del paciente para poder realizar estudios a gran escala y comprender las consecuencias reales de esta práctica tan extendida en las últimas dos décadas.